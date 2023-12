"¿Quién es la máscara?" EN VIVO: este fue el artista ganador de la Gran Final

La quinta temporada del programa "¿Quién es la máscara?" está por llegar a su final, pues esta noche se dará a conocer quién es el artista más talentoso y que logró engañar a los investigadores para quedarse hasta el último episodio con su identidad bajo un misterio.

Aunque este mismo fin de semana se filtraron los nombres de los talentos detrás de los tres finalistas, esto no fue motivo para que el público perdiera su entusiasmo para ver el último episodio del reality y así descubrir en vivo qué famosos se encontraban debajo de las botargas que se ganaron el cariño de los espectadores: Jaguar, José Ramonstruo y Puercoespunk.

¿Estás listo para vivir la emoción? (Foto: Twitter @eslamascara)

¿Quién fue el ganador de la quinta temporada de "Quién es la máscara"?

Hasta el momento aún no se sabe quién fue el ganador "¿Quién es la máscara?", pues pese a las supuestas filtraciones y las apuestas de los fans, habrá que esperar hasta que finalice el programa para conocer al único talento que no fue descubierto por los investigadores y conductores. Mientras llega la Gran Final, te invitamos a seguir la transmisión en vivo para que no te pierdas de ninguno de los detalles.

¿Dónde ver "Quién es la máscara"?

El famoso reality show se transmite por el Canal de las Estrellas en punto de las 20:00 horas, aunque también se puede ver a través de la plataforma de streaming Vix+. Así que toma tu control y prepara tus palomitas para conocer al ganador de esta noche.