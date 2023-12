Abuchean a Yahritza y Su Esencia por cantarle a la Virgen de Guadalupe, “ni la conoces”, le dicen en redes | VIDEO

La polémica no se detiene para “Yahritza y Su Esencia”, pues los mexicanos demostraron una vez más que no olvidan sus polémica declaraciones y lanzaron fuertes críticas contra la vocalista por cantarle a la Virgen de Guadalupe. La cantante agradeció las bendiciones que recibió este 2023 y la ayuda en momentos difíciles, mismos que los mantienen como blanco de controversia.

Yahritza le canta a la Virgen de Guadalupe

A través de TikTok, la cantante Yahritza Martínez compartió un video en el que se le ve desde lo que parece ser su habitación mientras toma su guitarra y, sin más, comienza a interpretar el tema “La Guadalupana” que es uno de los más populares en la celebración del 12 de diciembre. Lo acompaño junto al mensaje: “Feliz día, mi morenita hermosa. Muchas gracias a ti y a mi padre Dios por todas las bendiciones y por nunca soltarme de tu mano”.

Yahritza Martínez recibe críticas por cantarle a la Virgen de Guadalupe. Foto: IG @yahritza

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas una vez más se lanzaron en su contra: “Te queremos, Yahritza… pero lejos de México”, “¿Me la puedes cantar en ‘inglish’?”, “Que bonita canción y vos, pero el refresco en bolsa es lo mejor”, “Si Dios perdonó,¿por qué no perdonar?”, “A mí me gustaban sus canciones, pero a mi México lo respeta”, “La Guadalupana bajó al Tepeyac porque escuchó que ya aprendiste a hablar español” y “Terminando el rezo vamos a dar pollito y refresco en bolsa”.

Polémicas de “Yahritza y Su Esencia”

Los integrantes de la agrupación “Yahritza y Su Esencia” desataron la molestia de los mexicanos tras sus declaraciones en las que arremeten contra la gastronomía nacional y la capital del país, pues aseguraron que tenía mejor sabor la de Washington, en Estados Unidos, que es el lugar donde crecieron.

Aunque intentaron pedir disculpas, surgieron otras entrevistas que enfurecieron aún más a gran parte de su público en México ya que se negaban a hablar en español. Como consecuencia, además de ser tachados de “arrogantes”, cancelaron algunos de sus conciertos en el país y en otros fueron abucheados.