"No me quería casar, lo hice por darle gusto": Kate del Castillo sobre su matrimonio con Aarón Díaz

Kate del Castillo ha destacado en la industria del cine y la televisión gracia a su talento, pero también por el hermetismo con el que mantiene los detalles de su vida privada. Ante esto sorprendió a sus fans al revelar más de su matrimonio con Aarón Díaz al asegurar que se casó por presión y por “darle gusto” al actor aún cuando no era su deseo llegar al altar.

Kate del Castillo habla de su matrimonio con Aarón Díaz

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la protagonista de “La Reina del Sur” habló sobre los romances que ha tenido con hombres más jóvenes que ella y fue entonces que recordó su matrimonio con Aarón Díaz, quien es 10 años menor que ella y con quien formó una de las parejas más queridas en la industria.

“Aarón es un chico que es puro amor, puro carió y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, la mía y a él mismo”, la actriz reveló que de inmediato existieron diferencias entre ellos por sus planes a futuro: “Él quería tener hijos luego luego y yo ya sabia que no quería tener hijos, fue así de: ‘¿Qué parte no entendiste cuando andábamos?’”.

Historia de amor de Kate del Castillo y Aarón Díaz

Los actores se conocieron en 2006 y aunque surgieron de inmediato rumores de un romance fue unos meses después que lo confirmaron, esto luego de que se filtraran fotografías en las que se es ve besándose. En 2007 pusieron fin a su relación sin dar más detalles, pero la separación duró poco ya que lo retomaron convirtiéndose en una de las parejas favoritas de la farándula.

En 2009 después se casaron en Las Vegas, Nevada, donde él se disfrazó de Elvis Presley y ella de Marilyn Monroe. Un mes después realizaron la ceremonia religiosa en la iglesia Episcopal de San Miguel de Allende, Guanajuato. Tan sólo dos años después sorprendieron a sus fans al anunciar el fin de su matrimonio, aunque no revelaron el motivo de su decisión.