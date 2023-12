Lesslie Polinesia es hospitalizada de emergencia: ¿cuál es su estado de salud?

Lesslie Polinesia fue hospitalizada de emergencia, así lo dio a conocer la propia youtuber, quien desde la clínica de salud grabó una historia en su cuenta de Instagram. La influencer no dio muchos detalles sobre los motivos que la llevaron a la nosocomio, solo adelantó que tanto ella como su bebé se encuentran bien. Sin embargo, sus seguidores quedaron conmocionados y se preguntan cómo está su embarazo.

La noche de este miércoles 13 de diciembre, la influencer, de 27 años, encendió las alertas debido a que apareció en la cama de un hospital. Aunque destacó que estaba fuera de peligro, la integrante de "Los Polinesios" dio un discurso que también provocó la incertidumbre entre sus fans, que están preocupados debido a que tiene varios meses de embarazo.

¿Cuál es el estado de salud de Lesslie Polinesia y su bebé?

“Polinesios hermosos. Desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba. Estamos en el hospital, bebé y yo estamos bien, ya estamos fuera de riesgo y siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias”, dio a conocer Lessli Polinecia mientras se podía ver que estaba en la camilla de un hospital.

“Hoy estamos bien, estamos tranquilas y lo más importante es que bebé esta bien. Quiero decirles que los amo y que todo va a estar bien. Yo estoy en recuperación, bebé también; estamos en observación y la vida es muy efímera y hay que disfrutarla abrazar esos momentos siempre”.

