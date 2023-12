Leo, qué triste mensaje tiene tu ángel de la guarda para este miércoles 13 de diciembre 2023

Cada día nos enfrentamos a desafíos que muchas veces terminan por rendirnos ante el mar de problemas que existe alrededor de nosotras, pero de acuerdo con tarotistas expertas, no es necesario enfrentar estos problemas sola ya que en el camino hay algunos seres celestiales que nos brindan su guía y consuelo cuando todo a nuestro alrededor se pone oscuro; es así como nuestro ángel se asigna de acuerdo a las características del signo zodiacal, creando una simbiosis armoniosa que te ayudará siempre.

¿Cuál es el mensaje del Arcángel Miguel para Leo HOY?

De acuerdo con astrólogas expertas, las y los leoninos suelen tener una fuerte presencia y les gusta asumir roles de liderazgo, ya que son valientes, determinados y tienen una habilidad natural para motivar a los demás. De la misma forma, la pasión es una característica clave, ya sea en relaciones, proyectos o en la vida en general, los leoninos tienden a poner su corazón y alma en lo que hacen. Es por ello que al Arcángel Miguel se le ha encomendado la tarea de cuidar de las nacidas bajo este signo y hoy te ha dejado un mensaje de suma importancia.

Sigue leyendo:

Solsticio de invierno diciembre 2023: ¿cuál es su significado místico?

¿Conoce cuál es el signo zodiacal más detestable de todos, según Inteligencia Artificial?

Los Leo son conocidos por su generosidad y lealtad hacia amigos y seres queridos.

Fotografía: Freepik.

Tu Arcángel Miguel te dice que es imperativo avanzar con determinación hacia la prosperidad que tanto anhelas para ti y tu familia, por lo que la fuerza de voluntad será tu aliada para superar cualquier obstáculo en tu camino, pero recuerda que en medio de la incertidumbre, tu ser protector te brinda claridad y el don de la sabiduría, proporcionándote el discernimiento necesario para tomar decisiones acertadas.

En el ámbito sentimental, el Arcángel Miguel te dice que no te sorprendas si una amiga te ofrece una verdad franca; a veces, es preferible una verdad que cause incomodidad que una mentira que conduzca a un engaño feliz. Encender una vela roja puede ser un símbolo de calma en tu vida sentimental.

A los leoninos les gusta recibir reconocimiento y elogios.

Fotografía: Freepik.

Las soluciones que buscas están más cercanas de lo que imaginas, persiste en la búsqueda de tus metas con tenacidad; a nivel emocional, es probable que experimentes cierta melancolía por alguien del pasado, pero recuerda que el ejercicio físico puede contribuir positivamente a tu salud. Tu arcángel te impulsa también a no subestimarte y a no permitir que otros intenten humillarte, reconoce el esfuerzo que has invertido en alcanzar tus logros y confía en que haces lo mejor que puedes.

¿Por qué el Árcangel Miguel es el ser protector de Leo?

En la astrología se asocian a los ángeles con los signos zodiacales y en este caso el Arcángel Miguel ha sido destinado como el ser protector de Leo debido a que este ser es considerado como el líder de los ángeles y un guerrero celestial. Se le asocia con la fuerza, la valentía y la protección, estas cualidades se alinean con la naturaleza fuerte y protectora que a menudo se atribuye a las personas nacidas bajo el signo de Leo.