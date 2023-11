Luis Miguel fue exhibido por Alicia Villarreal, le hizo el feo en el pasado: “ya no me siento mal”

Luis Miguel nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, sin embargo, en esta ocasión no se trata de su romance con Paloma Cuevas ni de la boda de Michelle Salas, sino que en esta ocasión “El Sol de México” fue exhibido por Alicia Villarreal, quien confesó que hace poco más de dos décadas el afamado cantante le hizo un fuerte desplante que tuvo un gran impacto en el inicio de su carrera.

Estas sorpresivas declaraciones de Alicia Villarreal, quien también es conocida como “La Güerita Consentida”, fueron realizadas durante una conferencia de prensa en la que presentó su nuevo sencillo llamado “Ojo por Ojo” así como su nueva gira, sin embargo, durante el intercambio de preguntas y respuestas con los miembros de la prensa, la cantante habló de lo complicado que fue el inicio de su carrera pues para tener más proyección intentó tener colaboraciones con artistas consagrados y fue aquí donde apareció el nombre de Luis Miguel, quien fue una de las celebridades que le hicieron el feo.

El desplante que Luis Miguel le hizo a Alicia Villarreal

Durante su relato, Alicia Villarreal señaló que en el año de 1998 compuso una canción pensada especialmente para Luis Miguel pues con esto pretendía darle un impulso importante a su carrera, sin embargo, el intérprete de éxitos como “La incondicional” y “Oro de ley” se negó pues solo cantaba temas de su selecto equipo de compositores, por lo que la exvocalista de “Límite” se vio obligada a tocar otras puertas.

Luis Miguel rechazó intepretar un tema compuesto por Alicia Villarreal. Foto: IG: luismiguel

“Yo escribí una canción para Luis Miguel y se la mandamos, esa canción se llama “Por no saber de ti”, a mí me hubiera encantado que, en esa época, te habló de 1998, escuchar a Luis Miguel hablando en esa canción romántica, pero me dijeron que Luis Miguel no cantaba de otros autores que no fueran los que él ya tenía, no me siento mal cuando me dicen que no porque ya estoy acostumbrada”, fueron las palabras de Alicia Villarreal.

Luis Miguel no es el único que le ha hecho el feo a Alicia Villarreal

Alicia Villareal señaló que además de Luis Miguel otras celebridades de la industria musical también le han hecho múltiples desplantes y aunque dejó ver que no pretendía señalar a nadie ni iniciar alguna rivalidad con algunos de sus colegas reveló que algunas de las figuras que la rechazaron para colaborar fueron Lucero, Yuri, Pepe Aguilar, Vicente Fernández y hasta Los Tigres del Norte.

Alicia Villarreal dejó ver que no le guarda rencor a sus colegas que la han rechazado. Foto: IG: lavillarrealmx

Para cerrar el tema, Alicia Villarreal también aprovechó los micrófonos para reconocer a Cesáreo Sánchez “Don Chayo”, el líder de Los Cardenales de Nuevo León, quien es la única leyenda del género regional mexicano que le ha tenido la mano en más de una ocasión por lo que la cantante no dudó en externarle su agradecimiento y admiración, no obstante, recalcó que con estas declaraciones no pretende iniciar ningún tipo de escándalo.