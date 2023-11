La mejor película en Netflix que te explica cómo operan los cárteles, protagonizada por Nicolas Cage, ganador del Oscar

En Netflix existe una película que recientemente fue agregada a las listas de reproducción y que ya genera furor debido a la intensidad que maneja en cada una de sus escenas, mismas que destacan por su elevado nivel de adrenalina ya que aborda el complejo tema de los cárteles de la droga, por lo que te la recomendamos si quieres salir de tu zona de confort este cierre de semana.

Se trata de "Running with the Devil" una película de crimen y suspenso dirigida y escrita por Jason Cabell, misma que fue estrenada en 2019 y sigue el rastro del tráfico de drogas desde el origen hasta su destino final, explorando los diferentes niveles y personas involucradas en la cadena de suministro.

Esta es una de las cintas más llamativas de la cartelera de Netflix. Foto: imdb

¿De qué trata la película "Running with the Devil" ?

Esta es una producción protagonizada por el ganador del Oscar a Mejor Actor, Nicolas Cage, quien interpreta al Cook, un hombre cuya tarea es supervisar la producción de drogas en Colombia. Mientras tanto, Laurence Fishburne interpreta al agente federal, un hombre encargado de rastrear el tráfico de drogas.

La historia se desarrolla a través de múltiples perspectivas, mostrando cómo cada eslabón en la cadena de suministro enfrenta desafíos y peligros. A medida que la droga se mueve desde Sudamérica hacia Estados Unidos, los personajes se ven envueltos en situaciones cada vez más arriesgadas y mortales.

La película explora temas de lealtad, traición y las consecuencias del tráfico de drogas. Con giros inesperados y una narrativa no lineal, "Running with the Devil" ofrece una visión intensa del mundo del crimen organizado y las fuerzas encargadas de combatirlo.

Ficha técnica de "Running with the Devil" :

Director y Guionista: Jason Cabell.

Reparto: Nicolas Cage, Laurence Fishburne, Barry Pepper, Leslie Bibb, Adam Goldberg, entre otros.

Género: Crimen, Drama, Suspenso.

Año de Estreno: 2019.

