La Rosa de Guadalupe: actor divide opiniones en Tiktok por el sueldo que le pagan por episodio

Usuarios en TikTok desataron una gran polémica, luego de que un actor que participa como protagonista en el programa "La Rosa de Guadalupe", melodrama que se transmite por Televisa revelara el sueldo que percibe por cada episodio que transmite la casa productora.

Esta producción de San Ángel ha ganado terreno en la industria del entretenimiento gracias a que en cada capítulo abarcan varios temas sociales, de los cuales, la audiencia se ha sentido identificada. Algunos de los problemas sociales que abarcan son en la niñez y la adolescencia en cuanto a familia, vicios, delincuencia, entre otros.

La Rosa de Guadalupe se transmite de lunes a viernes por cable abierta Foto: Especial

En este sentido, el programa ha generado conversaciones sobre estos temas en la sociedad, ya que en la trama se abordan actos y consecuencias de malas acciones y desiciones; sin embargo, gracias a la fe, un milagro siempre le da un giro a la historia y logra cambiar el final, la cual, ha logrado mantener los niveles de audiencia muy altos que hasta ha sido distribuida en varios países que llega a muchas generaciones.

¿Cuánto gana un actor de La Rosa de Guadalupe?

La Rosa de Guadalupe se estrenó en 2008 y ha sido una programa que ha catapultado las carreras de muchos actores y actrices, como la de Irvin Ruiz, un histrión que reveló el sueldo que le paga el programa por su participación, quien dividió opiniones en TikTok ya que algunos usuarios comentaban que les pagaban mucho por la mala actuación que hacían en el programa y otros aplaudían que era una buena cantidad para un actor que apenas va empezando.

Foto: Tiktok @Xime.ree

"Son 10 mil pesos por un episodio de un protagónico, te quitan el ISR, entonces realmente no es mucho dinero lo que uno gana como actor", dijo Irvin Ruiz.

Asimismo, destacó que para ayudarse en la industria de la actuación se requería de un manager para que maneje tu carrera como actor, quien confesó que no cuenta con uno.

Las redes explotan por el sueldo que recibe el actor de Televisa

Irvin Ruiz reveló que cada actor decide si aceptar o no cuando les tienen una propuesta de personaje y el monto que van a recibir por realizarlo. Incluso, también reveló que siempre ha dicho que cobra muy mal, ya que ha visto que algunos actores que salen en el programa les pagan más dinero pese a que no actúan tanto o no salen mucho.

Estas declaraciones han desatado comentarios sobre el sueldo que percibe como:

"10 mil es poquito, pensé que recibían como 50 mil pesos por hacer todo el programa", La Rosa de Guadalupe tiene muy buen raiting, deberían pagarles más", "No les pagan lo que quieren porque no son conocidos", "Se queja de que le pagan eso y en un empleo godin pagan hasta menos".

