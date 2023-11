Daniel Bisogno abre su corazón, habla de su vida amorosa: "quisiera una pareja para siempre"

En las últimas semanas el famoso conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno ha estado en boca de todos después de conceder una entrevista con Yordi Rosado en la que habló sobre los problemas de salud que ha enfrentado y sus relaciones sentimentales.

En una parte de la plática el también actor de teatro conmovió a todos al sincerarse sobre su vida amorosa, uno de los temas que más controversia ha generado a lo largo de su carrera. Sus declaraciones inmediatamente se volvieron virales en los distintos medios de la farándula.

Hace unos días Daniel Bisogno sorprendió a toda la industria al conceder una entrevista con Yordi Rosado. Uno de los momentos que más interacciones sumó es aquel en donde el conductor de "Ventaneando" habló de su vida amorosa, una de las mayores controversias que ha protagonizado.

Frente a las cámaras el compañero de Pati Chapoy dijo que en sus anteriores relaciones sentimentales ha estado "muy enamorado". Incluso confesó que siempre ha sido bastante leal a sus noviazgos, por lo que se queda con esa tranquilidad.

"He estado muy enamorado, con todas las personas que he estado me he enamorado, se pueden ir con la tranquilidad que no se les falló", dijo el conductor.