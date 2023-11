Gerard Piqué también será investigado por la hacienda española después de que Shakira se declarara culpable

Mientras Shakira se declaró culpable de fraude fiscal, ahora es Gerard Piqué quien estaría siendo investigado por la Hacienda española por presunta evasión de impuestos. De acuerdo a reportes de medios locales, el exfutbolista del Barcelona y su empresa Kosmos no habrían pagado lo que les correspondía, por lo que se están recopilando las pruebas necesarias para determinar si lo llevan a juicio.

Hace unos días la cantante colombiana pagó una millonaria multa a las autoridades de España, sin embargo, ahora es su expareja el que tendría problemas con hacienda. Según lo que se dio a conocer El Mundo, la Agencia Tributaria busca “determinar si la sociedad del empresario ha dejado de pagar un impuesto fundamental en España, conocido como IVA, en los pagos que ha ido recibiendo por intermediar en las negociaciones para que la Supercopa se realice fuera de España”.

Sigue leyendo:

Shakira acepta fraude de más de 14 millones de euros y evita la prisión, así fue el momento

¡No sólo Shakira! Ahora Pedrito Fernández estaría en riesgo de pisar la cárcel por este fuerte motivo

Hacienda ahora busca pruebas contra Gerard Piqué IG @shakira

Piqué es investigado por hacienda tras el caso de Shakira

Las autoridades tributarias estarían indagando si Arabia Saudí está pagando honorarios a Piqué por orden de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF ), ante los servicios que realmente habría prestado en España, pues hay que recordar que la Supercopa se trasladó al país árabe, que en ese momento estaba presidida por Luis Rubiales. En la negociación se acordó que la federación recibiría 30 millones de euros al año durante 6 ediciones y el exfutbolista se quedaría con 4 millones cada año.

Es así que las comisiones que recibía el ex de Shakira por ser mediador en esta negociación deberían de recibir una tributación, las cuales ascienden hasta los 840 mil euros en impuestos por edición, sin embargo, Piqué presuntamente no las habría declarado ni en España ni en Arabia Saudí, por lo que actualmente la Fiscalía está investigando y le pediría explicaciones del dinero no declarado ante las autoridades tributarias.

El exfutbolista está siendo investigado por su intervención en la negociación de la Supercopa y Arabia Saudí Foto: Archivo

¿Piqué pagará como Shakira?

Hasta el momento, el caso de Gerard Piqué solo es una investigación, debido a que aún no han puesto una denuncia en su contra. Por otra parte, los fans de la colombiana se preguntan si el empresario y ex deportista tendrá para pagar su deuda con hacienda tal y como lo hizo la intérprete de "Te Felicito", quien admitió los cargos debido a que, según explicó, no quería que esta situación detuviera su carrera, por lo que llegó a un acuerdo con la fiscalía.

“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, indicó Shakira en un comunicado.