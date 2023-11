Pato Araujo no tolera a Macky González, esta es su estrategia para sacarla del Exatlón 2023

La salida de Ernesto Cázares no fue suficiente para que Macky González terminara con las rivalidades que ha desatado en “Exatlón México”, pues Pato Araujo dejo ver que la conductora no es de su agrado y reveló la estrategia que tiene para poder tenerla fuera de la competencia, además de que por ahora lleva la ventaja luego de la derrota del equipo azul.

Desean fuera de “Exatlón México” a Macky González

Su experiencia y talento en la arena ha convertido a Macky González es una de las participantes más fuertes del reality show, además del fuerte apoyo de sus fanáticos fuera de la competencia. Sin embargo, esto no ha evitado la polémica en la nueva temporada y aunque en un primer instante surgió con Jawy Méndez y luego con su excompañero de equipo Ernesto Cázares, ahora se extendió al equipo rojo.

Sigue leyendo: Macky González abre su corazón y se sincera con Jawy sobre la salida de Ernesto Cázares ¿Se acabó el amor?

La derrota del equipo azul hizo de Macky González un blanco fácil para sus rivales, quienes desean que sea eliminada de la competencia. Sobre todo Pato Araujo, quien reveló ante sus compañeros que Mati Álvarez es pieza clave en su estrategia para dejar fuera a la también modelo: “Macky es uno de los elementos a los que se le puede ganar en el equipo contrario”.

¿Mati Álvarez desea fuera a Macky González?

Al respecto, la exconductora de “Venga la Alegría” no dudó en expresar su inconformidad y pidió que, además de Macky González, pudiera competir con el resto de las integrantes del equipo azul: “No me gusta tanto eso, me gusta pasar con todas porque al final para ser campeona tienes que competir contra todas”.

Por otra parte, en una charla con sus compañeros Macky González admitió la fuerza de su contrincante y campeona del reality show: “Algo que creo que todas tenemos que tener muy consiente es que Mati es una crack, es como la Pelé del Exatlón”.