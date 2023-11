Macky González abre su corazón y se sincera con Jawy sobre la salida de Ernesto Cázares ¿Se acabó el amor?

Este domingo 19 de noviembre Ernesto Cázares se convirtió en el primer expulsado de “Exatlón México” al perder en la arena contra Jawy Méndez, con quien Macky González no dudó en sincerarse al confesar que esperaba otro resultado. La conductora abrió su corazón y le expresó lo que sentía a su compañero de equipo, lo que podría afectar su cercanía por la que han surgido rumores de un romance.

Macky González se sincera con Jawy Méndez

La salida del también influencer significó un fuerte golpe tanto para el público como para el resto de los participantes, pues era considerado uno de los competidores más fuertes. Sin embargo, la agilidad de Jawy Méndez lo superó en el reñido duelo de eliminación que mantuvo al borde del llanto a Macky González.

Macky González afectada por la salida de Ernesto Cázares. Foto: Captura de pantalla X

“La verdad estoy muy triste porque Ernesto venía con temas personales. Sabía que íbamos a avanzar juntos y que de la nada ya se vaya, no sé, como que me quitaron el alma y me siento vacía”, dijo la también modelo antes de confesar a Jawy lo que sentía por la salida de Cázares.

Al respecto, la exestrella de “Acapulco Shore” no dudó en tomar distancia para que Macky pudiera reflexionar sobre lo que siente: “Macky tiene sentimientos encontrados y es obvio, es su hermano e iniciaron juntos en esto y eso hace que tengas un cariño muy especial por esa persona. Yo, por mi parte, lo único que puedo hacer es darle su espacio, sé que le duele, se le nota en la cara y en la mirada”.

Despedida de Ernesto Cázares

Tras ser derrotado en la competencia la actitud de Cázares logró dividir opiniones en redes sociales debido a que se mostró molestó y negó abrazar a Jawy Méndez, aunque más tarde, entre lágrimas, dedicó tiernas palabras a los integrantes del equipo azul al que pertenecía.

“Me voy feliz porque sé que lo di todo y agradezco que me hayas invitado a regresar esta temporada porque así conocía a todas estas personas. Creo que vine a dejar mi huella, mi granito de arena para ellos y para mí mismo porque vine con muchos miedos, pero la verdadera lucha está ahí afuera (…) Me voy con la frente en alto, sé perder, sé ganar, así que hoy no perdí, hoy gané a grandes amigos”, dijo el también influencer.