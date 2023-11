Sofía Aragón confirma el traje de baño perfecto para la piscina

Sofía Aragón es una de las grandes celebridades presentes en las redes sociales que ha elaborado un camino en su carrera desde su belleza. Es que la actriz, modelo, escritora y conductora saltó a la fama por haber ganado el concurso Miss México 2019 – dos años antes fue Miss Jalisco- y luego haber sido finalista en Miss Universo de ese mismo año, siendo segundo lugar.

Desde muy pequeña, Aragón fue impulsada por su padre en el ámbito de la escritura y es por eso que decidió comenzar a escribir artículos en diferentes revistas locales femeninas. Luego de sus estudios secundarios, se recibió de Licenciada en Imagen y Mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara.

Sofía Aragón posando. Fuente: Instagram

Con apenas 29 años de edad también tiene estudios en estudios de maquillaje cinematográfico hechos en Los Ángeles. Estos conocimientos fueron parte también del proceso en el que las puertas a diferentes propuestas del mundo del espectáculo se comenzaron a abrir para Sofía Aragón.

Sofía Aragón posando. Fuente: Instagram

En traje de baño, Sofía Aragón

Actualmente, Sofía Aragón tiene más de 1.4 millones de seguidores en sus redes sociales desde donde los consiente a diario con imágenes y videos de todo lo que forma parte de sus rutinas. Así, quienes visitan estas plataformas, la encuentran posando con los outfits más en tendencia, realizando algún viaje o engalanando algún evento social.

Sofía Aragón posando. Fuente: Instagram

En su último post de Instagram, Aragón enseño cuál es el traje de baño más chic de la temporada posando en el hotel Xcaret Arte, con un hermoso mar de fondo. "Soy mi propio libro… me reescribo, me subrayo, me invento nuevos capítulos, me agrego páginas, me arranco otras que duelen…. Y dejo en blanco una última hoja, siempre”, escribió en la publicación que supera los 56 mil likes y donde usa lentes de sol y un bikini lleno de dibujos.

