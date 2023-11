Sergio Mayer explota en entrevista con Matilde Obregón por preguntas de Garibaldi: "estás dedicando mucho tiempo a eso"

Nuevamente el finalista de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", Sergio Mayer se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista con la periodista, Matilde Obregón, quien en repetidas ocasiones lo cuestionó sobre la agrupación "Garibaldi".

Fue este año cuando la banda "Garibaldi" sorprendió a toda la industria del entretenimiento al confirmar su regreso a los escenarios, pero ahora con el nombre de "GB5". Lo curioso es que los integrantes tomaron la decisión de dejar fuera a Sergio Mayer, uno de los más famosos del grupo.

Por medio de su canal en YouTube la periodista de espectáculos, Matilde Obregón entrevistó al famoso conductor y actor, Sergio Mayer, quien en repetidas ocasiones fue cuestionado sobre el regreso a los escenarios de "Garibaldi", lo que le provocó cierta inconformidad.

Durante la plática la experta en temas de la farándula le preguntó a Sergio Mayer si estaba dolido por el regreso de "Garibaldi" sin su presencia. Fue en ese momento donde el finalista de "La Casa de los Famosos México" expresó su molestia y le dijo que le estaba dedicando mucho a eso tiempo.

Severamente molesto el actor dijo que se le hacían absurdas las preguntas que le estaba realizado Matilde Obregón durante la entrevista. En este sentido le pidió ser respetuosa y formal con sus invitados. Un poco más tranquilo dijo que no está triste por no ser considerado en el regreso de "Garibaldi".

"Me parece absurda esa pregunta. Sé formal y sé respetuosa, esas preguntas no vienen al caso. No necesito estar con ellos", señaló.