Karely Ruiz conquista portada de revista con fina lencería negra

Una de las personalidades de Internet que más controversia ha causado en redes sociales es Karely Ruiz, quien debido a su personalidad aguerrida ha puesto en jaque a más de una persona que ha tratado de subestimar su trabajo como creadora de contenido al considerar que este es demasiado subido de tono, algo que no la ha hecho parar y seguir facturando, pues en esta ocasión logró ser la protagonista de una exclusiva portada de revista.

Al igual que otros sex symbol, Karely Ruiz logró conquistar PlayBoy a los 23 años, algo que muchas actrices lograron en una etapa más madura, cuestión que la convierte en una de las modelos más jóvenes de la publicación para caballeros que en esta ocasión mostró un lado erótico y seductor de la regiomontana.

Karely Ruiz comenzó subiendo contenido erótico en redes sociales / IG: karelyruiz

Karely Ruiz conquista portada de PlayBoy: FOTO

Con un baby doll negro y unos guantes de cuero, Karely Ruiz se consolidó como la reina de las tendencias de moda al encabezar la más reciente portada de la revista PlayBoy, misma que no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a la oriunda de Monterrey, Nuevo León: "Si algo nos ensen~o´ Karely Ruiz, nuestra flamante portada de noviembre de 2023, es que no debemos temer a nuestros detractores. El hate no te destruye, so´lo te hace ma´s fuerte".

Lo anterior en referencia a todos los comentarios negativos y obscenos que ha llegado a recibir la influencer, quien incluso fue atacada por Marcela Mistral en un programa de televisión de Multimedios en el que, la esposa de Poncho de Nigris que no dudó en hacr sentir mal a la joven de entonces 18 años en medio de una transmisión en vivo que incluso hoy en día sigue causando polémica.

Así fue como Karely Ruiz apareció en PlayBoy / IG: karelyruiz

Más poderosa que nunca, Karely Ruiz derrocha estilo en lencería erótica

Aunque muchos han criticado el tipo de contenido que genera la modelo de OnlyFans, lo cierto es que lo que la motivó a comenzar a vender este tipo de audiovisuales fue el hecho de que una expareja expusiera fotos íntimas de ella, algo que le trajo mucho bullying e inseguridades, hasta que un buen día decidió que ella misma le sacaría provecho a la situación.

Lejos de convertirse en una persona que se olvida de sus orígenes o no ayuda a las personas que más lo necesitan, Karely Ruiz ha hecho varias obras de caridad que van desde donar dinero a albergues de perritos hasta comprar listas de útiles escolares a niños de escasos recursos, esto claro está sin olvidarse de su familia, a la cual siempre ha puesto en el centro de sus prioridades, de ahí que no haya dudado en sacar a sus padres de trabajar y pagar un tratamiento especial para su hermana menor.

Esta es la lencería que puede convertirte en la sensación durante invierno / IG: karelyruiz

