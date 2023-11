Mariana Treviño y Mónica Dionne comparten sabores y esperanza en la cinta "El Sabor de la Navidad"

Aunque a Mariana Treviño le gusta la cocina, su apretada agenda actoral le impide adentrarse en esta disciplina más a fondo, sin embargo, hay personajes que le permiten explorar más el área y reflexionar sobre la similitudes de cocinar con la vida.

“A veces no nos damos cuenta que esta disciplina está ligada con los procesos internos de los humanos, porque tienes que prepararte poco a poco para cualquier etapa de la vida, es esperar esta cocción para el platillo final”, dijo la actriz, quien interpreta a “Valeria” en la película “El Sabor de la Navidad”.

La cinta narra tres historias aparentemente diferentes que llegan a su clímax la noche de Navidad, entre estas destaca la de “Valeria”, una chef solitaria y desconfiada de la vida, que tendrá que trabajar ahora con su colega “Género”, quien es gran admirador de ella. La segunda, es encabezada por “Carmela”, a quien da vida Mónica Dionne, una madre de familia exigente con sus hijas, pero aterrada por el qué dirán y no poder cumplir con las normas sociales conservadoras.

Para Mónica, hacer este personaje le deja la satisfacción de decirle al mundo que no todas las personas entienden tan rápido los términos y conductas, lo cual no significa que no las acepten.

“Esta mamá tiene la intención de aceptar, pero no entiende y acaba regándola siempre que habla, pero somos humanos, hay personas de la generación de Carmela y de otras generaciones que no pueden con los cambios o simplemente los niegan. Entonces, cada quien tiene sus herramientas, procesos y hay que ser pacientes”.

En este sentido, para Dionne la Navidad es la mejor época para dar esperanza, además de disfrutar de toda la gastronomía que reúne a las familias. Este mismo punto de vista lo comparten Armando Hernández y Juan Carlos Medellin, quienes protagonizan la tercera historia, la cual habla de dos amigos que por competencia laboral terminan en una fuerte pelea, ya que ambos portan el traje de Santa Claus para las fotos navideñas.

“Recreamos esta zona particular de la Alameda Central y la tradición de tomarte la foto con Santa, de alguna manera lo viví de chico, y representar a todas esas personas que cada año han llevado alegría a las casas, es un orgullo”, aseguró Hernández.

A DETALLE

Esta historia de Vix+, también es producida por Ventanarosa Productions de Salma Hayek.

Treviño y Almeida han trabajado como pareja en distintos proyectos.

Medellin disfrutaba hacer la voz más gruesa al portar el traje de Santa.

Dionne compartió un tip culinario: ponerle tocino al pavo para que no esté seco.

100 minutos dura la película.

7 proyectos ha hecho la productora de Salma.

MAAZ