Nodal y Cazzu: estas son las pruebas que el cantante es el hombre más caballeroso del mundo

Christian Nodal ha sido acusado en más de una ocasión de supuestamente no ser caballeroso con su pareja, la trapera argentina, Cazzu, sin embargo, en esta ocasión haremos un recuento de todos los momentos en los que el sonorense ha demostrado ser un hombre sumamente cortés y amable y no solo con la madre de su hija si no todas las personas que se atraviesan por su camino.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que las críticas a Christian Nodal por su comportamiento “poco caballeroso” comenzaron desde que salía con Belinda pues en alguna ocasión la intérprete de “El Sapito” le jugó una broma junto a un grupo de amigos cantándole las mañanitas a todo pulmón y golpeando la loza con los cubiertos, lo cual, incomodó al también productor debido a que no era su cumpleaños por lo que en medio del célebre momento se pudo ver que sostuvo la mano de su ahora ex con fuerza para que no siguiera con el escándalo, lo cual, fue considerad como una auténtica grosería.

Sigue leyendo:

Mamá de Christian Nodal rompe la privacidad de sus hijos y enseña el rostro de su nieto, ¿es Inti?

Christian Nodal: el desgarrador tema que canta en sus conciertos y aseguran que se lo dedica a Belinda aunque sigue con Cazzu

Christian Nodal constantemente se encuentra involucrado en polémicas. Foto: IG: nodal

Otro de los momentos más polémicos del cantante que le han valido ser tachado como “poco caballeroso” fue cuando llegó a Venezuela acompañado de Cazzu en su jet privado, en ese entonces, la “Nena Trampa” todavía estaba embarazada y lo que causó indignación fue que cuando descendió de la aeronave, el cantante se olvidó de su pareja y dejó que bajara sola pese a su estado, por lo que le llovieron fuertes críticas.

Christian Nodal sí es un hombre caballeroso

Pese a todas las críticas que ha recibido Christian Nodal por supuestamente no ser caballeroso, el cantante nunca ha salido a defenderse y ha dejado que su actuar en el día a día hable por sí mismo y para prueba de ello solo basta recordar cuando se dio el tiempo para conocer a su fanática más pequeña con quien convivió previo a un concierto y durante el mismo se encargó de ir a buscarla para abrazarla y dedicarle una canción, por lo que con este gesto se ganó el corazón de muchas personas.

Christian Nodal siempre se encarga de atender con amabilidad a sus fans. Foto: Telemundo

Otro momento que comprobó que Nodal es todo un caballero fue cuando defendió a Belinda de las fuertes críticas que recibía en redes sociales cuando fueron pareja, además, cuando ocurrió su mediática ruptura, más de uno le reconoció el hecho de que no hablara más de la intérprete de “Luz sin gravedad”, por lo que se comprobó aquel conocido dicho en el que se asegura que “los caballeros no tienen memoria”.

Nodal defendió a Belinda de las críticas en redes en más de una ocasión. Foto: IG: nodal

Por otra parte, desde que inició su romance con Cazzu, el intérprete de regional mexicano no ha parado de demostrar lo atento que es con la trapera argentina, quien incluso ha dado fe de ello en más de una entrevista, además, en cada aparición pública que tienen el sonorense ha dejado en claro que siempre está al tanto de su pareja, prueba de ello fue en los Latin Grammy el cantante se arrodilló frente a su amada en plena alfombra roja para ayudarla a acomodar el ceñido vestido que eligió para la especial ocasión por lo que el actuar del cantante le valió ganarse el reconocimiento de miles de internautas.