Galilea Montijo revela cómo supera su divorcio y si aún cree en el amor, ¿anhela casarse otra vez?

La vida de Galilea Montijo ha pasado por subidas y bajadas en los meses recientes. Como una de las presentadoras más reconocidas de México y Latinoamérica, "Gali" está siempre en el gusto del público y el ojo del huracán. Esto es algo que ella maneja con singularidad, pues siempre está dispuesta a compartir lo que le pasa, tal como lo hizo cuando confirmó que su hijo estaba en Acapulco, a lado de su padre Fernando Reina, mientras acontecía el huracán Otis.

Luego de esto, la conductora de TV también confirmó que su hijo vive con su padre, luego de la separación que se suscitó entre ambos. Como una mujer que actualmente busca ser feliz y avanzar en rehacer su vida, Montijo ha aceptado que ahora tiene un noviazgo con el modelo Isaac Moreno, quien ha confirmado esto con mensajes y fotos juntos, todos llenos de amor.

Es por esta razón que Montijo está lista para que el amor esté en su puerta, compartiendo con un hombre que le apoya. Pero, ella lo vive con cuidado, sin saber si se volverá a casar.

Galilea Montijo disfruta estar en el "Club de las divorciadas"

Con toda la actitud de quien ha superado momentos fuertes en su vida, es como Montijo se mostró a ser preguntada sobre su divorcio. Ante esto, abrió su corazón para relatar qué siente.

"Me tocó divorcio. Uno no se casa para divorciarse. ¿Tú dime, me sentó bien el divorcio? yo creo que el divorcio es un proceso muy doloroso y las personas que me dicen que ya traigo novio y tal, pues las personas no se divorcian de un día para el otro, lleva su proceso y lo único a decir que conforme venga el día, vivo al día y sólo por hoy y a vivir la vida, soy una persona que sólo he trabajado y ver a mis niños crecer es lo que me importa", dijo en una charla con medios de comunicación.

Esta lista para el amor y no sabe si volverá a casarse

En cuanto a cómo se siente en el amor en este momento de su vida, Galilea indicó: "Me percibo tranquila en el amor, me voy tranquila. Cada matrimonio es diferente, cada quien sabe cuales son los límites y soy la menos indicada para dar consejos de pareja o divorcio".

Con sinceridad, precisó qué espera del matrimonio ahora y dejó claro que su separación fue de común acuerdo. "Creo se viene a ser feliz a esta vida, solamente tú y tu corazón te dictan, porque en todos los matrimonios se intenta. Aquí hay un divorcio con mucho respeto, es el papá de mi hijo y no tengo nada que decir de é"l.

"En mi matrimonio no me sentí atrapada, no lo veo así. Hay cosas que no funcionan, relaciones que no funcionan y es mejor decidir, estamos jóvenes, somos trabajadores y hay respeto ante todo", contó.

Para acabar, Galilea Montijo confesó si quiere o no casarse de nuevo: "¿Volverme a casar? espérate, voy saliendo de uno. Creo en lo que tú quieras creer, en el 2023 creo en todo y no creo en nada. El pasado ya pasado es y el futuro ni ha llegado", concluyó.

