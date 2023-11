Shakira dedica emotivo mensaje a sus hijos en los Latin Grammy 2023: "Les he prometido que voy a ser feliz"

Tras su mediática separación con Gerard Piqué luego de 12 años juntos, Shakira sigue sumando éxitos a su carrera como cantante y esta vez se llevó un galardón en los Latin Grammy 2023 por el tema que lanzó junto al compositor argentino Bizarrap. La barranquillera aprovechó el micrófono para dedicar un emotivo mensaje a sus hijos, Milan y Shasa, quienes se mostraron orgullos de ella en todo momento.

Shakira dedica emotivo mensaje a sus hijos

La intérprete de “Ojos así” se ha dejado ver más unida que nunca a sus hijos tras su ruptura con el exdefensa del Barcelona, por lo que se les ha visto junto a ella en importantes eventos en los que se ha reconocido su talento. Tal y como ocurrió esta vez en Sevilla, España, donde la cantante colombiana obtuvo un Grammy por el tema “Music Session Vol. 53” en el que se lanza contra su expareja y su nueva novia, Clara Chía.

“Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen. Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir, en ustedes. Porque como dice un amigo: ‘En el pasado ya no hay nada, sólo se recuerda el fututo’”, dijo la cantante.

Shakira triunfa en los Latin Grammy

La cantante fue una de las estrellas que se presentaron en el escenario de los Latin Grammy y para ello incluyó a sus hijos durante la canción “Acróstico”, donde además arrasó con un elegante vestido dorado que acaparó las miradas por la imagen de la Virgen María que lleva al centro.

Además de ganar en la categoría Mejor canción pop, también se llevó el reconocimiento en Mejor fusión/interpretación urbana por el tema “TQG” con Karol G y estuvo nominada en otras como Grabación del año y Canción del año.