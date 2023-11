Danna Paola se adueña de los Latin Grammy con infalible vestido rojo de satín con abertura pronunciada

Este 2023 es un año histórico para los Latin Grammy, ya que es la primera ocasión en la que se llevan a cabo en un país europeo, específicamente en España, donde muchos artistas ya han sido homenajeados por sus trayectorias y recientes proyectos musicales, siendo Danna Paola una de las personalidades más aclamadas de la noche, quien por cierto se ha desempeñado como una de las presentadoras de gala del evento en el que ha presumido distintos y extravagantes atuendos.

Uno de los outfits que llamó más la atención de la actriz de "Élite" fue el que presumió en la alfombra roja de la premiación, mismo que corresponde a la colección primavera-verano 2024 de la firma mexicana "Tiempos", y cuyo mayor atributo es son sus pliegues y cola pronunciada. Sin embargo, horas más tarde, la intérprete de "Sodio" se enfundó en el que sería su verdadero look estrella.

Danna Paola se consolidó como la reina de las tendencias de este cierre del 2023 / X: @DannaPaolaToday

Danna Paola cautiva en los Latin Grammys con vestido rojo pasión: FOTOS

Con su clásica actitud llena de seguridad y encanto, Danna Paola se presentó en el escenario principal de los Latin Grammys 2023 portando un exclusivo vestido rojo en acabado satinado que hizo que todos los reflectores se posaran sobre ella, dejando en claro que su estilo y belleza siempre acaparan las miradas.

Por lo cual, no es de sorprenderse que optara por un escote "cowl", mismo que se hizo viral en 2022 y que se caracteriza por su forma drapeada que cae de los hombros formando unos pequeños pliegues a la altura del pecho que son bastante aesthetic y originales, ya que más que apostarle a las aberturas pronunciadas se centran en el estilo bohemio.

Los vestidos rojos son un clásico que nunca falla y Danna Paola lo sabe / X: @dannaxmalik

Al ser un vestido de tirantes, el atuendo de Danna Paola en los Latin Grammy 2023 es ideal para llevar el cabello recogido, aunque el hecho de llevarlo con unas ondas sencillas y su ya icónico cairel que simula un flequillo justo en el centro de su frente, es una idea bastante arriesgada e imponente que sin duda es un acierto total.

Por su parte, el acabado satinado del vestido es una prueba de que el brillo y lo nacarado estarán de vuelta en este fin de año, algo que puedes aprovechar para comenzar a planear el look con el que te robarás las miradas en las fiestas de fin de año de tu trabajo, familia y amigos.

Danna Paola optó por llevar un maquillaje sencillo a juego con su look de infarto / X: @Danna_Source

Otro detalle que no hay que perder de vista en el look da infarto que llevó Danna Paola en la entrega de los Latin Grammy 2023 es la abertura pronunciada con la que le da un toque sensual a su atuendo, el cual ya está causando furor en redes sociales, plataformas en las que los fanáticos de la mexicana no han dudado en hacer referencia a su belleza y lo bien que le sienta el color rojo, desplazando así los comentarios de los haters que se han dedicado a atacar la delgada apariencia de la cantante.