Niurka se burla del lenguaje de señas y sale tundida en redes: “es tan vulgar”

Niurka Marcos se convirtió en blanco de fuertes críticas durante las últimas horas en redes sociales debido a que, durante una entrevista con Lolita Cortés, la famosa vedette cubana tuvo un comportamiento que fue considerado como “vulgar e irrespetuoso” por cientos de internautas pues resulta que la madre de Emilio Osorio y Romina Marcos se burló del lenguaje de señas y como era de esperarse su actuar hizo que saliera tundida en plataformas digitales.

Esta nueva polémica en la que se encuentra envuelta Niurka Marcos se originó durante el quinto episodio de su nuevo podcast llamado “Pequeño Detalle con Mami Niu”, en el cual, tuvo como estrella invitada a Lolita Cortés, quien durante la amena charla sacó a colación el tema de su operación de cuerdas vocales y fue aquí donde la vedette cubana confesó que también necesita someterse a dicho procedimiento quirúrgico para hacer más “suave” su voz ya que actualmente su tono es como de un “bobarrón”.

Sigue leyendo:

¿Quién es Mauricio Islas, el guapo actor con el que Niurka le fue infiel a Juan Osorio?

"Te amo, desbloqueado": Niurka pone fin a las polémicas y aclara cuál es su relación con Emilio Osorio

Puedes ver el polémico actuar de Niurka a partir del minuto 33:00

En ese sentido, Lolita Cortés le advirtió a Niurka que esta operación implica no poder hablar por varias semanas, lo cual, podría ser todo un reto para alguien tan parlanchina como la cubana, no obstante, como opción, la exjueza de “La Academia” le sugirió a la cubana que aprendiera lenguaje de señas como ella lo hizo en su momento pues así le sería mucho más fácil poder comunicarse una vez que esté operada de las cuerdas vocales y fue aquí donde la ex de Juan Osorio y Bobby Larios señaló que eso no sería necesario pues ya se sabe comunicar de esta manera y comenzó a hacer una serie de señas obscenas que provocaron las risas de todos los presentes en el set de grabación.

Niurka hizo distintas señas obscenas que causaron indignación en redes. Foto: YT: Pequeño Detalle con MamaNiu

Niurka sale tundida en redes por burlarse del lenguaje de señas

Durante la entrevista el comportamiento de Niurka no tuvo ninguna repercusión más allá de las risas de los presentes en el set, sin embargo, tras la difusión de la entrevista en plataformas digitales algunos internautas difundieron el clip del momento en el que la cubana se burló del lenguaje de señas, el cual, se hizo viral y como era de esperarse, las críticas en su contra no se hicieron esperar.

“Niurka es tan vulgar”, “Se hablan de cosas serias y sale con sus cosas” “Me gusta la forma de ser de Niurka con esa vulgaridad y poca educación, pero creo que hay temas con los que no puedes hacer bromas”, “Tan corriente como siempre”, “No esperaba más de Niurka” y “Qué mujer tan irrespetuosa” fueron algunos de los comentarios que se generaron en torno al video de Niurka Marcos en el que se burla del lenguaje de señas.

Niurka se convirtió en blanco de fuertes críticas tras burlarse del lenguaje de señas. Foto: Redes

Cabe mencionar que, pese a toda la polémica que se originó, Niurka Marcos todavía no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando salga a hablar sobre esta nueva polémica en la que se encuentra envuelta.