Daniel Corral hace enojar a su prometida, durante una competencia en Exatlón perdió su anillo de compromiso

Un día más del reality show "Exatlón México" ha mantenido a los televidentes al filo de la butaca, luego de que el gimnasta Daniel Corral perdiera uno los objetos más valiosos. Sucedió en una de los escenarios más peligrosos del concurso, en el que hubo fuego de por medio.

Fue durante el circuito de fuego en el que el gimnasta mexicano de 33 años se enfrentó al exfutbolista de Pumas de Universidad, Javier Cortés en 12 pruebas que involucran velocidad, precisión y fuerza para lograr obtener un punto en el marcador.

En el circuito de fuego se enfrentaron Daniel Corral y Javier Cortés Foto: Twitter @ExatlonMx

Corral, quien había estado lastimado del hombro derecho en el reality de TV Azteca, decidió no perder la oportunidad de enfrentar al exprofesional del futbol mexicano, se recuperó durante esta semana manteniendo inmovilizado su brazo derecho para poder cumplir con la prueba en la que tenía que empujar troncos, nadar, jalar cuerdas, y por supuesto que dos aros entraran en un tubo con una plataforma en movimiento.

El gimnasta ganó la prueba, colocando al Equipo Rojo con cuatro puntos contra un punto del Equipo Azul, quien al parecer, no tuvo ninguna molestia en el hombro después de pasar la prueba, ni se quejó de alguna segunda lesión, ya que en casi todo el circuito utilizó su brazo izquierdo para guardar al final la fuerza de su brazo derecho y vender al exuniversitario.

Foto: Twitter @ExatlonMx

Al terminar la ronda, Corral se había dado cuenta de que había perdido el anillo de compromiso que se dio junto a Antonieta Gaxiola el pasado 31 de enero de 2022.

En las imágenes del video de la cuenta de @ExatlonMx en Twitter, Daniel Corral revela que en uno de los obstáculos se le salió el anillo, aunque decidió continuar la prueba debido a que perdería segundos cruciales que podrían costarle el punto a su equipo.

"Mi bebé me mata si se me pierde", agregó y explicó que en el circuito se le cayó el anillo de matrimonio al sentir cómo se le aflojó, quien trató de recordar dónde se le cayó y terminando el circuito se quedó pensando donde se le había caído el anillo y si lo iba a encontrar o si definitivamente se le había perdido

"Traté de concentrarme lo más posible y obteniendo el punto me fui corriendo a buscarlo y lo encontramos. Lección aprendida. Mi amor, te extraño mucho, te amo, y obviamente me matan si no regreso con esto (el anillo)", sentenció.