Maribel Guardia revela cómo reaccionó al ver a su hijo muerto: “quería que se despertara”

Maribel Guardia se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que, a siete meses del desafortunado fallecimiento de Julián Figueroa, la actriz y cantante costarricense abrió su corazón y reveló cómo fue que reaccionó al estar frente al cadáver de su hijo, por lo que sus palabras conmovieron a más de uno, sin embargo, la también modelo ha sido reconocida por su fortaleza.

Estas nuevas declaraciones de Maribel Guardia en torno a la muerte de su único hijo fueron realizadas durante une entrevista que le concedió a Matilde Obregón, con quien actualmente sostiene una relación más que estrecha debido a que ambas celebridades de la farándula están unidas por el mismo dolor ya que hace apenas un par de meses la periodista también sufrió la muerte de uno de sus hijos en un fatídico accidente doméstico.

Maribel Guardia revela cómo reaccionó al estar ante el cadáver de su hijo

Durante esta charla con Matilde Obregón, Maribel Guardia ofreció detalles sobre la muerte de Julián Figueroa que nunca antes había revelado y una de estas declaraciones fue que aquel fatídico domingo salió de su casa preocupada debido a que su hijo no se había despertado, lo cual, no era algo habitual, sin embargo, su esposo, Marco Chacón, la tranquilizó comprometiéndose a que más tarde llamaría a Imelda Tuñón para que despertaran al también hijo de Joan Sebastián.

“Cuando me levanté el domingo, Julián no se había levantado. Le toco a mi nuera y le digo ¿Ime, y Julián?’. Me dijo ‘está en el cuarto de abajo, creo que no durmió bien’. De camino al teatro le hablé a Marco y le dijo ‘es que Julián no se ha despertado, estoy preocupada’, me dijo ‘no te preocupes, vete a dar la función y yo le hablo a Ime para que lo vaya a despertar’”, comenzó su relato Maribel Guardia.

Maribel Guardia y Matilde Obregón están unidas por la tragedia de haber perdido un hijo. Foto: IG: maribelguardia

En otro momento de la entrevista, Maribel Guardia señaló que volvió a comunicarse con su esposo en un par de ocasiones más, sin embargo, decidieron darle la trágica noticia hasta que finalizó sus funciones y ya se encontraba camino a casa, sin titubear, la costarricense aseguró que escuchar “Julián está muerto” fue lo más triste de su vida, asimismo, señaló que entró en shock cuando estaba siendo transportada en su vehículo por su sobrina, Maribel García.

“Cuando vamos a la mitad, me habla Marco y me dice ‘Julián está muerto’, no bueno, qué horror, Dios mío, yo agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a gritar como loca, pobre Maribel, de milagro no se estrelló, fue lo más triste y doloroso que me ha pasado en la vida”, señaló la exreina de belleza de 64 años de edad.

Maribel Guardia asegura que la muerte de Julián Figueroa es lo más doloroso que ha tenido que vivir. Foto: IG: maribelguardia

En su siguiente intervención Maribel Guardia señaló que al estar frente al cadáver de su hijo lo acariciaba y besaba con la intención de despertarlo pues pensaba que estaba en un sueño profundo, no obstante, señaló que en medio de tanto dolor lo que la pudo reconfortar fue la idea de que murió tranquilamente dormido.

“Entré a ese cuarto y me encontré a mi niño… verlo ahí dormido, yo sí quería que se despertara, le agarraba las manos y los pies y se los besaba. La única alegría que encuentro en todo esto es pensar que murió dormido, estaba con sus ojitos cerrados, tranquilo, con sus piernitas cruzadas, eso en medio del dolor me dio mucha paz”, finalizó Maribel Guardia, quien confesó que todavía piensa que se encontrará con Julián Figueroa por los pasillos de su casa pues la muerte de su heredero no es algo tan sencillo de superar.