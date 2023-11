Este es el drama coreano más visto de Cha Eun Woo que llegará a Netflix

Netflix es una de las principales plataformas que transmiten doramas coreanos, desde producciones originales, estrenos y las series de Asia más vistas por las fans. Además, ha incluido en su catálogo algunos programas, documentales y musicales de Corea, así como la colección de historias protagonizadas por idols K-Pop o famosos actores, como Cha Eun Woo de ASTRO, Song Kang, entre otros.

¿Quién es Cha Eun Woo de ASTRO?

El cantante, modelo y actor pertenece al grupo ASTRO, su nombre artístico es Eunwoo y es considerado como uno de los idols más guapos de Corea, antes de debutar como idol, tuvo su primera actuación en un drama, además, ha protagonizado varias series a lo largo de su carrera, actualmente su estreno más reciente fue "A good day to be a dog", entre otros como "My ID is a Gangnam Beauty".

Te puede interesar: Song Kang: 3 Doramas de Netflix que puedes ver para conocer al actor coreano

True Beauty, el dorama coreano más visto de 2019

Como parte de los estrenos de dramas coreanos en Netflix en noviembre se incluyo el lanzamiento de "True Beauty", aunque aún no tiene fecha de estreno ya aparece en el catálogo de la plataforma. Este dorama de Eunwoo es uno de los más vistos del 2019, pues está basado en un famoso webtoon. La historia sigue la trama de una joven que es catalogada como fea, por lo que cuando sufre un accidente y su padre pierde una gran suma de dinero, se mudan a su antiguo vecindario.

Durante las vacaciones hará lo posible por aprender a usar maquillaje para mejorar su apariencia, por lo que cuando llega a su nueva escuela sorprende a todos por ser una chica muy hermosa, ahí conocerá a un joven estudiante que es el primero de su clase, pero quien pronto descubrirá su secreto pero que termina enamorándose de ella a pesar de su apariencia.