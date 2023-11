Así confesó Thalía que ella y María Félix tenían los mismos gustos de hombres

La presencia de Thalía sobre los escenarios ha estado vigente desde que era muy joven. En plena década de los años 80, la cantante y actriz encontró proyectos en ambos rubros para desarrollarse como artista. Como actriz, daría sus primeros pasos en pequeños roles de telenovela, hasta que en 1987 llegara "Quinceañera" a lado de Adela Noriega.

Poco después, se integraría como cantante al exitoso grupo Timbiriche, lugar donde encontraría el éxito para luego comenzar como solista a inicios de los años 90, etapa de su vida donde conoció a Jaime Camil y con quien tuvo un tórrido romance. Pero, para su fortuna, no todo fue agradable para Thalía, pues padeció el carácter y malos tratos de su padre, esto según lo reveló su hermana Laura Zapata.

Lo anterior sirve para entender que desde joven Thalía prefirió relacionarse con hombres mayores que ella y que le dieran protección, tal y como le pasó al salir con Alfredo Díaz Ordaz, quién murió en 1993 de una enfermedad. Es por esto que ella tenía muy claras las características de sus hombres favoritos, algo que reveló hace más de 30 años.

Así se veía Thalía con su novio Alfredo Díaz Ordaz. Foto: Especial

Thalía y María Félix los prefieren feos

Con menos de 20 años, Thalía reveló cómo le gustaban los hombres. De esta forma, dejaba claro quienes sí podrían cortejarla y llenarla de amor.

"Sinceramente, como le gustan a María Félix: feos e inteligentes; aunque no me lo crean, pero es emocionante", reveló a la revista TvyNovelas en 1991.

Con reflexiones sobre el amor, Thalía aclaró el uso de muchas flores en su vestuario.

"Es algo que me da frescura, me gusta como huelen y me agradan sus colores. Los flores unen sentimientos como el amor, la amistad y la sinceridad", dijo.

Presume su forma de vestir y que era copiada

Como una mujer que buscaba imponer tendencias, Thalía tenía claro que era joven, bella, le gustaba vestir a la moda y ofrecer atuendos que fueran del gusto de sus fans. Incluso, sabía que otras artistas la copiaban y por eso usaba ropa entallada.

"Por la sencilla razón de que soy joven y tengo buen cuerpo para usar ese tipo de ropa; aparte de que me siento a gusto con ella. De esa manera doy lo mejor de lo que soy en esencia", contó.

Para rematar, insistió en cómo esto le gustaba para sus actuaciones en el escenario.

"Por supuesto que sí, me encanta cómo me visto y todo lo que hago. Yo elijo mi ropa y mi forma de cantar; mi estilo ha sido muy importante y se ve que la gente lo ha aceptado; además siento que se implanta de nueva cuenta la moda de los 60s, manejando perlas, flores y colores blancos. Es notorio porque ya varios artistas me están copiando, no digo nombres, pero los hay".

