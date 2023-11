Omar Chaparro defiende su pasión y cantará en la Plaza de Toros México

Omar Chaparro debutó en los 90 como locutor del programa “Los Visitantes” en Chihuahua y tuvo tanto éxito con los personajes que hizo, que saltó a la televisión local y después a la nacional, donde pudo hacer otros programas con gran popularidad, lo que lo llevó al cine, pero su verdadera pasión es cantar.

Su amor por la música lo ha hecho entrar a la composición, hace unas semanas compuso “Carita bonita”, la cual empezó a escribir en un vuelo de Los Ángeles a la CDMX.

“Fue una experiencia increíble, me estaba acomodando para dormir y fue como si alguien me dictara el tema, tuve que agarrar el celular y ponerme a grabar. Escribí dos canciones en ese viaje”.

Aunque pareciera fácil, sabe que esto se logra sólo después de muchos años de conectar y desarrollar su creatividad, por eso sigue escribiendo cada que su agenda se lo permite y no para de cantar, lo hace desde que se levanta, en la regadera, cuando maneja y prácticamente todo el tiempo.

“Estoy contento de que me inviten a cantar. Espero que cada vez lo haga mejor y que el público me reconozca a su debido tiempo, aunque no me quita el sueño. Lo más importante es reconocerme yo y disfrutar de lo que hago… Al final del día soy un intérprete, un asador de personajes y sigo soñando”, agregó.