Mona Lisa y la luna de sangre: esta es la turbia historia de una paciente psiquiátrica con poderes supernaturales

Mona Lisa y la luna de sangre (o Mona Lisa and the blood moon en inglés), se ha convertido una de las películas más vistas en el mes. En redes sociales, los fans de los géneros de ficción y suspenso buscan dónde verla, debido a que se han filtrado algunas escenas en TikTok que han dado en el gusto de muchos amantes del drama y lo supernatural. Aquí te contamos algo que debes saber de esta joya que está en Prime Video.

Cast de Mona Lisa y la luna de sangre

Mona Lisa y la luna de sangre, protagonizada por la talentosa actriz coreana Jeon Jong Seo y un elenco de estrellas de Hollywood que incluye a Ed Skrein, Kate Hudson y Zac Efron, fue lanzada en 2021 y resurge como la joya de la corona de la ciencia ficción. Desde su estreno en Prime Video, Mona Lisa y la luna de sangre ha conquistado a críticos y espectadores por igual, gracias a su intrigante trama y efectos visuales impresionantes.

Jeon Jong Seo junto a Kate Hudson en la película Mona Lisa y la luna de sangre. | Créditos: Captura de Youtube.

Jeon Jong Seo junto a Ed Skrein en la película Mona Lisa y la luna de sangre. | Créditos: Captura de Youtube.

Trama

La película transporta a los espectadores a un mundo de misterio y fantasía, donde la realidad y la ficción se entrelazan de una manera asombrosa. Lo que hace que Mona Lisa y la luna de sangre sea tan aclamada es su capacidad para sumergir al público en un universo completamente nuevo, lleno de enigmas y maravillas. Los fanáticos de la ciencia ficción encontrarán en esta película un festín para los sentidos, con giros inesperados y una narrativa cautivadora que los mantendrá al borde de sus asientos.

Mona Lisa sale a buscar alimentos, escena 1 de la película Mona Lisa y la luna de sangre. | Créditos: Captura de Youtube.

Mona Lisa y la luna de sangre, Jeon Jong Seo está en el papel de Mona Lisa. | Créditos: Captura de Youtube.

Jeon Jong Seo es Mona Lisa

Jeon Jong Seo, conocida por su destacada actuación en Burning (La casa de papel versión coreana), brilla una vez más en su papel principal como Mona Lisa, mientras que Ed Skrein, Kate Hudson y Zac Efron agregan su carisma y talento a esta producción de alto calibre.

Jeon Jong Seo, actriz coreana que interpreta a Mona Lisa en la película Mona Lisa y la luna de sangre. | Créditos: @jeonseo.

Jeon Jong Seo como Mona Lisa en la película Mona Lisa y la luna de sangre. | Créditos: Captura de Youtube.

Si aún no has tenido la oportunidad de sumergirte en el mundo de Mona Lisa y la luna de sangre, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Esta película no solo es un espectáculo visual, sino que también desafía la mente y el corazón, convirtiéndose en un viaje inolvidable que no querrás perderte. ¡Prepárate para dejarte sorprender por esta joya de la ciencia ficción disponible en Prime Video!

Sigue leyendo

Nicole Scherzinger brilla en el sol con bikini animal print

¿Lista para suspirar? 'My lovely boxer' el k-drama que promete enamorarte desde el inicio