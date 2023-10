Chuponcito: ¿qué fue del payaso más simpático de la televisión?

Hasta hace unos meses “Chuponcito” figuraba como uno de los comediantes más solicitados de toda la industria del espectáculo en México, sin embargo, dejó de aparecer en televisión de forma abrupta y hasta abandonó sus redes sociales, por lo que en más de una ocasión sus fans se han cuestionado qué paso con el simpático payasito, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que “Chuponcito” saltó a la fama en el 2007 gracias a un concurso de payasos que se realizaba en el programa de entretenimiento llamado “Se Vale” y debido a su talento y simpatía pasó a formar parte del elenco de manera permanente hasta el fin de dicho programa, el cual ocurrió en 2012 y de acuerdo con las declaraciones del comediante, en aquel entonces no cobraba un sueldo, pero la proyección que tuvo su carrera más tarde le traería recompensas.

"Chuponcito" saltó a la fama gracias a "Se Vale". Foto: IG: chuponcitoflores07

Tras el fin de “Se Vale”, “Chuponcito” logró mantenerse vigente en la industria del entretenimiento participando en distintas producciones de Televisa en las que estaba como invitado, además, montó su propio espectáculo con el que hacía giras por todo el país, además, también logró llegar a nuevos públicos incursionando en la comedia para adultos dentro de “Guerra de Chistes” y por si fuera poco también se convirtió en creador de contenido abriendo su propia plataforma donde generaba sketches y hasta un late night show y gracias a su trabajo se consolidó como una de las máximas figuras cómicas del país.

¿Por qué se alejó “Chuponcito” de los reflectores?

La carrera de “Chuponcito” comenzó a verse afectada a mediados del 2020 debido a que su exmánager, Carla Oaxaca, denunció al comediante, cuyo nombre real es José Alberto “N” de acoso sexual, sin embargo, el exintegrante de “Se Vale” recurrió a distintos recursos legales para evitar ser procesado y su imagen se vio aún más afectada debido a que una de sus exparejas y una de sus excolaboradoras también se sumaron a los señalamientos contra el payaso y además de acoso, lo acusaron de extorsión y por si faltara algo la propia hija del comediante reveló que su papá llegó a acosar a sus amigas, no obstante, todo parece indicar que en estos últimos casos no hubo acciones legales.

"Chuponcito" se alejó de los reflectores desde hace casi seis meses. Foto: IG: chuponcitoflores07

Pese a todas estas polémicas, “Chuponcito” no había dejado de trabajar y como se dijo antes, estaba muy activo en todos sus emprendimientos, sin embargo, fue a finales del pasado mes de abril cuando abandonó sus redes sociales y dejó de aparecer en televisión y esto se debió a que finalmente las autoridades decidieron vincularlo a proceso y aunque no ha ofrecido ninguna declaración, se cree que decidió detener su actividad artística para no interferir de ninguna manera con las investigaciones de las autoridades y por esta misma razón limitó sus apariciones públicas.

“Chuponcito” defiende su inocencia

Es importante señalar que fue a mediados del 2021 cuando “Chuponcito” se quitó el maquillaje por primera vez en más de cuatro décadas de carrera y ante su público se mostró como José Alberto para poder defender su inocencia y luego de asegurar que es un hombre de valores dijo sentirse confiado de que el tiempo y las autoridades puedan demostrar que no es culpable del delito del que se le acusa.

El simpático payasito defendió su inocencia ante su público. Foto: IG: chuponcitoflores07

Hasta el momento, se desconoce en qué instancia se encuentra el proceso legal de “Chuponcito”, sin embargo, se espera que sea antes de que acabe el año cuando las autoridades puedan emitir su veredicto.

