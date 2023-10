Paty Navidad cuenta que tiene el mismo corte de Peso Pluma, ¿qué le pasó?

Una de las actrices y cantantes más queridas por el público es Paty Navidad quien durante sus últimas participaciones en diversos realities shows ha logrado conectar con las familias mexicanas, dejando atrás su polémica respecto todo lo que comentó sobre el Covid-19.

Ahora, Paty Navidad está enfocada en su carrera musical, pues regresa con un nuevo tema, además cada vez está más cercana a su público ya que cada que puede se conecta a través de sus redes sociales e interactúa con sus seguidores, y fue justamente en un en vivo en donde la también actriz reveló que ahora tiene el mismo corte que Peso Pluma.

Foto: IG @patricianavidad_oficial

La actriz sufrió un accidente

Durante su transmisión en vivo, la cantante habló de diversos temas, pero ante la insistencia de sus seguidores que les diera algunos consejos de belleza, Paty Navidad abrió su corazón y confesó que ahora “está pelona”.

Y es que, de acuerdo con la misma Paty, todo fue debido a un mal procedimiento de decoloración en un salón de belleza al que fue, cabe señalar que la actriz no responsabilizó a nadie de lo ocurrido.

Foto: IG @patricianavidad_oficial

Así lucía el cabello de la actriz antes del accidente

“Saliendo de la Casa de los Famosos yo dije: ‘bueno quiero hacerme un cambio de look’ y no voy a responsabilizar a nadie absolutamente, sino que simplemente pasó, y pues quise hacerme un cambio de look y fui hacerme las luces y todo eso y ¿qué creen? que me quedé pelona, tengo el cabello así de chiquito, es más traigo el corte del Peso Pluma, te lo juro, Peso Pluma y yo tenemos el mismo corte ahorita…”, comenzó a contar Paty Navidad

Para Paty es algo complicado pues no se acostumbra a verse con el cabello super corto, y aunque incluso mostró su cabello real a los espectadores, la actriz se ayuda de algunas extensiones para verse femenina, esto en lo que su cabello se repara y nuevamente crece.

El cabello de Paty Navidad quedó tan dañado que además de tener que cortarlo no quiere utilizar extensiones fijas pues primero desea que tome fuerza, es por eso que se ayuda de extensiones que se quitan y se ponen al momento que ella lo desee.

“Es muy traumático porque no me quise poner extensiones de cabello fijas por que necesito que se recupere el cabello está totalmente destrozado, quemado y me pongo las extensiones estás que se quitan y se ponen pues por que me gusta verme femenina…pero por eso es que me han visto”, contó Paty Navidad