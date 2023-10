¿Quién es Andrea Medina, la esposa de Rubén Albarrán que mantuvo oculta?

Vaya revuelo el que se desató con la última entrevista de la actriz Ofelia Medina, pues con sus declaraciones confirmó que su sobrina de nombre Andrea Medina -quien no es del medio artístico- es la esposa de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba y que aparentemente el cantante habría preferido mantener oculta por motivos que aún no están claros. Aunque el intérprete de "Las Flores" no ha hecho comentarios al respecto, el escándalo ya dejó muchas dudas y críticas hacia el famoso de 56 años.

Y es que según lo que contó por primera vez la actriz, Albarrán no sólo le habría prohibido a su esposa que hablara sobre su matrimonio que se consumó en Estados Unidos, sino que la polémica escaló ahora que el cantante y Andrea Medina ya no están juntos. Entre las preocupaciones y reclamos que externó Ofelia, destaca que hace poco se convirtieron en padres y que ahora Rubén no apoya a su ex.

El cantante no ha dado declaraciones al respecto. (Foto: IG @ru.albarran)

¿Quién es Andrea Medina?

Andrea Medina es la esposa del vocalista de Café Tacvba y aunque por mucho tiempo mantuvieron oculto tanto su romance como matrimonio, desde hace unas semanas el nombre de la doctora en antropología se ha robado los reflectores en el mundo del espectáculo tras los señalamientos del periodista Alex Kaffie quien no sólo dio a conocer la identidad de la mujer, sino que también habló de una posible infidelidad del cantante a ella, aunque de esto poco se sabe.

Mientras tanto, este fin de semana la actriz Ofelia Media ofreció una entrevista a Matilde Obregón en la que compartió los detalles que dejaron boquiabiertos a muchos de los fans, ya que Albarrán habría prohibido a Andrea que hablara de su matrimonio para así mantener oculta la relación, así como que tras terminar su relación quedaron en malos términos y ahora él no se hace responsable de su hija, a quien se identificó como Cosma.

Así anunciaba el periodista la noticia hace unas semanas. (Foto: Alex Kaffie)

Por supuesto, todo esto ha dejado con muchas dudas sobre la identidad de quien es la esposa del cantante y según contó la propia actriz, su sobrina no pertenece al medio artístico, aunque es una amante de las ciencias sociales y además tiene un doctorado en antropología. Su importancia es tanta que incluso ha trabajado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con lo que contó su tía en la reciente entrevista.

Sobre Andrea, también se sabe que es hija de Alex Medina, quien a su vez es primo de la primera actriz, además que ellos guardan entre sí una estrecha relación. Asimismo, la famosa de 73 años no dudó en halagar a su sobrina y llenarla de elogios por lo que ha logrado a lo largo de su carrera.

"Andrea es una bellísima mujer. (Es hija) de mi primo Alex Medina; nosotros somos muy cercanos de familia y Andrea ha sido muy cercana a mí siempre. Es una bella mujer, es doctora en antropología, es genetista. Ella, así como Rubén, son ecologistas y han luchado por causas", dijo.

Puedes escuchar las declaraciones de la actriz desde el minuto 31:20

Asimismo, al hablar de la ahora ex pareja de Ruben Albarrán, también reconoció que Andrea es amante de las luchas sociales, algo que la habría unido con el cantante con quien tuvo una hija. Cabe destacar que la doctora nunca habría demostrado interés por acercare al ojo público, según las propias declaraciones de Ofelia. Finalmente, la protagonista de "Uno y medio contra el mundo", precisó que:

"Ella es una mujer que ha trabajado en la ONU, es una mujer con una actividad profesional y una inteligencia sobre dotada. Andrea es una mujer notablemente inteligentísima", concluyó.

