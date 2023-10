Conductores del programa Hoy tienen fuerte discusión, estuvieron cerca de los golpes: "no quiero bronca"

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en la reciente transmisión del "programa Hoy" después de que dos de los conductores más queridos se enfrascaran en una fuerte discusión que generó sospechas de una mala relación entre ellos. El momento se volvió viral a los pocos minutos.

Fue en plena transmisión en vivo en donde los colaboradores del equipo de Andrea Legarreta y Galilea Montijo perdieron la compostura para tener una intensa discusión a palabras. Incluso en un momento los dos involucrados se pusieron cara a cara encendiendo las alarmas en la transmisión.

En la transmisión del pasado jueves 26 de octubre dos de los conductores más queridos del "programa Hoy" levantaron sospechas de no llevarse nada bien pues en pleno matutino en vivo comenzaron a intercambiar fuertes mensajes que poco a poco subieron de tono.

Después de su presentación en "Las Estrellas Bailan en Hoy", Paulo Quevedo expresó su inconformidad contra Latin Lover, uno de los jueces del reality show. Los dos se lanzaron fuertes mensajes que encendieron las alarmas entre los demás colaboradores.

Tras escuchar el mensaje de Latin Lover, Paulo Quevedo pidió el micrófono para decirle que no le gusta la forma en que le dice las cosas. Incluso se acercó al juez para decirle su mensaje de manera directa. Los demás colaboradores quedaron en completo shock.

"No me gusta la forma en la que me dices las cosas. No quiero bronca. No me gusta como me dices las cosas", le dijo Paulo Quevedo a Latin Lover.