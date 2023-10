¿Luis Miguel prohibió la entrada de Sylvia Pasquel a la boda de Michelle Salas? Esta es la historia detrás de la polémica inasistencia

La boda de Michelle Salas causó y sigue causando mucha polémica, no sólo por la inesperada presencia de su padre, sino por la ausencia de grandes personalidades de la familia Pinal, entre ellas Alejandra Guzmán y su abuela Sylvia Pasquel, quien incluso se llegó a afirmar que no asistió debido a una presunta lista de condiciones que habría impuesto El Sol de México para asistir al esperado evento. Sin embargo, fue Silvia Galván quien aclaró todo en un encuentro con los medios.

A pesar de que Galván siempre se ha distinguido por reservarse la información que tiene respecto a otras celebridades, en esta ocasión decidió no guardar silencio al ser cuestionada acerca de cómo había vivido el accidente que protagonizó su amiga, Sylvia Pasquel en Estambul, Turquía, lugar que ambas visitaron sin imaginar que terminarían siendo presas de una situación que las hizo valorar la comunicación entre hablantes del mismo idioma.

Sylvia Pasquel sí fue invitada a la boda de su nieta / Foto; Archivo

Esto en atención a que, según Silvia Galván, fue bastante problemático responder a las preguntas de los paramédicos, los cuales trataban de auxiliar a Pasquel luego de que esta terminara cayendo al caminar con rumbo hacia un congreso de productos de belleza, debido a que habían unos andamios mal colocados con los que terminó tropezando, suceso que le impediría ir a la boda de su adorada nieta.

¿Luis Miguel prohibió la asistencia de Sylvia Pasquel a la boda de Michelle Salas?

Si bien Silvia Galván no dio muchos detalles acerca del por qué Sylvia Pasquel no asistió a la boda de su nieta Michelle Salas, sí dejó en claro que Luis Miguel nada tuvo que ver con esto, pues fue más bien el destino el que se empeñó en que la mamá de Stephanie Salas no lograra acudir al evento nupcial, ya que tuvo que estar internada tres días en una clínica de Estambul, donde se le hicieron diversos estudios para descartar fracturas o problemas de huesos.

"Fue muy triste, momentos muy tristes (tras la caída de Pasquel) porque obviamente era toda una ilusión acompañar a su nieta y todo. Pero te digo, yo la acompañé, yo lo que hice fue darle apoyo de amiga, esos apoyos que siempre dicen (que cuando) estás en el hospital o la cárcel siempre es bonito contar con alguien", reveló Silvia Galván a los medios.

Además, la famosa reconoció que Stephanie Salas y la familia en general de Sylvia Pasquel vivieron momentos de mucha impotencia al no poder estar a lado de ella ante este accidente, sin embargo días más tarde la hija mayor de Silvia Pinal logró reunirse con su familia en Madrid, poco antes de que Michelle Salas partiera a su luna de miel.

SIGUE LEYENDO:

Luis Miguel quiere reencontrarse con sus hijos Miguel y Daniel, le pidió a Aracely Arámbula que los lleve a uno de sus conciertos en México

Acusan a Michelle Salas de hacer un ritual de "brujería" horas antes de su boda: VIDEO