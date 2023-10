Kim Kardashian: las fotos de su cumpleaños que comprueban que no soporta a su hermana Kourtney

Este fin de semana Kim Kardashian celebró su cumpleaños 43 muy a su estilo: con una lujosa fiesta rodeada de personalidades. Aunque llamó la atención de los fans que en ninguna de las fotografías, incluso en la familiar, aparece su hermana Kourtney por lo que se reavivaron los rumores que apuntan a un distanciamiento debido a sus constantes peleas.

Desde hace más de 15 años el reality “Keeping Up With The Kardashian” ha permitido a los fans llegar hasta la intimidad de las socialités gracias a que comparten cada detalle y escándalos e su vida personal. Aunque el más fuerte fue entre la mayor de las Kardashian y Kim, pues en pleno programa protagonizaron una intensa pelea que pronto escaló a los golpes. Desde entonces los rumores de una rivalidad entre hermanas no ha dejado de perseguirlas

Kim Kardashian celebra su cumpleaños 43. Foto: IG @kimkardashian

A estas peleas se suma la reciente acusación de Kourtney Kardashian contra su famosa hermana en la que la señala de ver su boda como una “oportunidad para hacer negocios”. Esto luego de que en plena ceremonia Dolce & Gabbana le pidió trabajar con ellos en una de sus pasarelas de Milán.

¿Conflicto entre las Kardashian?

Los rumores sobre un distanciamiento se han hecho cada vez más fuertes y la reciente fiesta de cumpleaños de Kim Kardashian los incrementó aún más, pues en ninguna de sus fotografías aparece su hermana. Al respecto, se ha señalado que Kourtney no habría acudido debido a que está en la recta final de su embarazo y debe permanecer en reposo total por las complicaciones que ha tenido.

Kourtney Kardashian niega rumores de rivalidad con su hermana. Foto: IG @kimkardashian

“¡Tan bendecida de haberme sacado la lotería de los amigos! No podría haber soñado que sería tan afortunada de llamar a estas chicas mis amigas. Gracias por todo el amor de cumpleaños y Kourt saltaré a la cama contigo la semana que viene para nuestro picnic de reposo en cama”, es el mensaje con el que Kim Kardashian aclararía que no existe rivalidad entre ellas.

Por otra parte, Kourtney también compartió un mensaje con el que felicita a su hermana y deja claro que, pese a sus peleas, el amor que se tienen es más fuerte: “Feliz cumpleaños a mi hermana. Gracias por todos esos años dándote órdenes y por escuchar todas mis ideas locas. Te amo profundamente por siempre y para siempre”.

Kourtney Kardashian recibe flores de su hermana Kim. Foto: IG @kimkardashian

