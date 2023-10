Esta película de Emma Watson en Netflix me hizo entender que debo priorizar mi salud mental por sobre todas las cosas

Las ventajas de ser invisible fue escrita, adaptada y dirigida por Stephen Chbosky. La cinta que se estrenó en 2012, fue protagonizada por Emma Watson, Ezra Miller y Logan Lerman y rápidamente se convirtió en una historia icónica en la industria del cine, ya que busca mostrar que los sentimientos y la salud mental pueden afectar el desarrollo social de las personas.

La historia sigue a Charlie, un adolescente con una personalidad introvertida y un trauma de su infancia que aún no identifica. Tras llegar a esta nueva escuela y la interacción que tiene con sus nuevos amigos, hace que a lo largo de la trama supere todos esos sentimientos que lo han llevado a una depresión profunda. Además, descubre que la muerte de su tía, por la cual se siente culpable, en realidad esconde un terrible secreto de fondo.

Las ventajas de ser invisible, aborda cuestiones como la depresión, el abuso, la aceptación y la importancia de las relaciones interpersonales. | Crédito: Netflix.

Las ventajas de ser invisible, aborda cuestiones como la depresión, el abuso, la aceptación y la importancia de las relaciones interpersonales. A lo largo de la cinta, nos deja grandes frases que nos han hecho identificar mucho y una de ellas es cuando el personaje interpretado por Paul Rudd le dice a Charlie, “Aceptamos el amor que creemos merecer”.

Aunque la frase es corta, nos resulta muy reflexiva y en palabras del psicólogo Faried Dieck podemos llegar a entender mejor esta frase. Y lo que dice es que nuestra concepción del amor como adultos se construye sobre nuestras experiencias con nuestros primeros modelos de amor de nuestra infancia. Es decir, si un niño crece en un ambiente donde el amor siempre es expresado de manera segura y respetuosa, es más probable que espere lo mismo durante sus relaciones de adulto.

Por otro lado, si crece en un ambiente de dolor, rechazo e inseguridad es probable que al menos tolere estas mismas cosas en sus relaciones de adulto. No obstante con el autoconocimiento, el crecimiento personal y la ayuda psicológica podemos llegar aceptar el amor que realmente merecemos, en lugar de los que en nuestros primeros años de vida nos condicionaron a aceptar.

A lo largo de la cinta "Las ventajas de ser invisible", somos testigos de muchos sentimientos con los cuales no podemos lidiar cuando aún no terminamos de crecer. | Crédito: Netflix.

A lo largo de la cinta, también somos testigos de que la falta de honestidad y comunicación puede dañar las relaciones. Ya que Charlie se embarca en una pseudo relación con María Elizabeth, sin embargo, él está enamorado de Sam y al no ser sincero con sus sentimientos genera mucho más daño. Esto nos hace reflexionar sobre que a veces cuando queremos evitar un conflicto, terminamos empeorando la situación. Por eso, es mejor valorar la honestidad por encima de todo.

Las ventajas de ser invisible que actualmente está disponible en Netflix, nos demuestra que no somos responsables de los traumas que nos generaron cuando éramos niños. Pero ahora siendo adultos, somos responsables de darnos cuenta que todo lo que hemos vivido nos está afectando y es momento de buscar ayuda para no transmitir estos sentimientos de culpa a otras personas que no tienen nada que ver. Por esto, no está mal pedir ayuda y hablar con alguien de todas las emociones que podemos tener en lo más profundo de nuestro ser.

