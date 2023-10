"Peso Pluma es mío", Maryfer Centeno analiza la foto del cantante con Nicki Nicole y lanza dura advertencia

El escándalo que rodea a Peso Pluma y a Nicki Nicole parece no llegar a su fin, especialmente luego de que la cantante negó una supuesta relación con el cantante de corridos tumbados e incluso lo comparó con un perro, algo que despertó la molestia de muchos de los fanáticos de ambas celebridades; sin embargo, su cercanía es innegable y así lo confirmaron con una nueva foto en la que pasaron juntos para demostrar que las críticas se les resbalan.

A pesar de ello, de lo abrazados y cercanos que aparecen en su nueva foto, lo cierto es que la realidad podría ser otra y estar completamente alejada de lo que ellos quisieron demostrar el aparecer en redes y en medio de la polémica con su foto juntos, pues la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, ya hizo un análisis con el que dejó en claro que aquí hay red flags que no se pueden ignorar. ¿Pero qué fue lo que dijo la famosa grafóloga?, ¿son falsos los sentimientos entre Peso Pluma y Nicki Nicole?

¿No hay amor? (Foto: IG: pesopluma)

Maryfer Centeno delata a Nicki Nicole, ¡no está enamorada!

En medio del revuelo que sigue causando esta supuesta relación, la experta analizó la postura y miradas de los famosos para aclarar qué es lo que existe entre ellos y lo primero en resaltar es que aunque ellos no han confirmado ni negado su romance, sus ojos los delatan al no brillar. "En un momento donde estás iniciando un noviazgo, lo normal es que los ojos de los dos brillen y que además la cabeza de ella esté totalmente inclinada hacia la de él; sin embargo, no vemos eso", confesó.

Al delatar a la intérprete de "No voy a llorar" dijo que tiene un punto a su favor y es que "tiene un lenguaje corporal de pertenencia", aunque eso no le resta importancia a que está concentrada en mirar a la cámara y hacer sus poses, algo con lo que dice "Peso Pluma es mío". Por otro lado, el cantante de corridos tumbados con su imagen del mentón levantado y duck face, o sea, cara de pato por la forma de sus labios revela algo más profundo y tierno.

"Es una forma de decir 'me siento orgulloso con la persona con la que estoy, de la mujer con la que estoy, pero sí me siento (...) él se ve muy contento, orgulloso de ella y ella pues luce inexpresiva; él hace un duck face y ella un póker face, se le conoce como un rostro en blanco para no demostrar lo que está sintiendo", detalló.

En los comentarios de sus redes no se deja de hablar de esta supuesta relación. (Foto: IG: pesopluma)

De acuerdo con Maryfer Centeno, las red flags de este vínculo no sólo están confirmados por su análisis en el lenguaje corporal, sino también por las opiniones de los fans de Peso Pluma, quienes le piden salir de ahí o le señalan que se dé cuenta, eso sin mencionar que cuando las cosas salgan mal habrá un álbum con canciones tristes.

"Yo quiero pensar bonito, yo quiero pensar bien, pero mi trabajo es describir gestos y tengo que decir la verdad. Es una situación donde digo, Peso Pluma yo te admiro, te respeto, cantas padrísimo, deberías de... seguramente hay mucha gente que te quiere muchísimo y que estaría orgullosísima de ti", concluyó la experta.

