Exclusiva: THE NEW SIX (TNX) llega a México por primera vez para el Music Bank

Con un nuevo branding, THE NEW SIX (TNX) llegará por primera vez a México como parte del line-up del Music Bank en México, el cual se realizará este domingo 22 de octubre en el Palacio de los Deportes. Tras casi 10 años de su primera edición, este festival volverá con los grupos más actuales del momento.

En exclusiva para El Heraldo de México, platicamos en entrevista con THE NEW SIX (TNX). El grupo debutó el 17 de mayo de 2022 con "WAY UP" cuya canción promocional se tituló "MOVE". Desde entonces han un par de mini álbumes, el más reciente fue "BOYHOOD" y con el que lograron romper su récord personal de ventas.

THE NEW SIX (TNX) debutó tras ser ganadores de LOUD, un proyecto entre P NATION y J.Y. Park, dos figuras relevantes del K-Pop. En entrevista, nos compartieron su emoción por presentarse en México, sus sueños en el K-Pop, sus artistas favoritos y la comida que desean probar.

THE NEW SIX (TNX), el grupo de la nueva generación K-Pop llega al Music Bank

Desde Corea del Sur, entrevistamos a THE NEW SIX (TNX), el primer grupo masculino de P NATION. Esta es su primera visita a México y se presentarán este domingo frente a sus THX mexicanas:

Estamos muy emocionados... muchas gracias por darnos la oportunidad para hacer una presentación en México

Expresó TAE HUN, quien reveló que han estado trabajando con mucha pasión y en muchas canciones para su presentación. Aunque es su primera vez en el país, THE NEW SIX (TNX) revelaron ser fans de algunos artistas latinos como Danna Paola, Rosalía, Camila Cabello y de canciones como "Mala fama", "Habana", "Señorita" y "Bizchochito".

THE NEX SIX (TNX) también está emocionado por probar nuestra comida mexicana como tacos, burritos, nachos, entre otros. El fandom del grupo es conocido como THX y nos compartieron el significado que tienen sus fans: "Son inseparables con nosotros y todo ha sido posible gracias a THX", dijo SUNG JUN.

Son mi razón para vivir, porque todo lo que hacemos es por THX

Añadió HWI, quien también compartió que uno de sus sueños en el K-Pop es ser más populares y ser reconocidos en todo el mundo. THE NEW SIX (TNX) ha realizado varias presentaciones y espera que el público mexicano los reciba con los brazos abiertos y los quiera mucho, también esperan que puedan presentarse en Estados Unidos antes de finalizar el 2023.

El grupo de P NATION también nos compartió sus mejores recomendaciones para comer tacos, pues algunos integrantes prefieren el de res con queso, de kimchi, de gachas, entre otros. THE NEW SIX (TNX) está conformado por TAE HUN, KYUNG JUN, HYUN SOO, JUN HYEOK, HWI y SUNG JUN. Una de sus canciones más conocidas es "Love or Die", se espera que deleiten a THX con su mejor repertorio en el escenario del Music Bank.