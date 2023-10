Reconocida cantante de pop vendió 14 millones de discos, pero quedó en el olvido y ahora no tiene casa donde vivir

El mundo de la fama es muy diverso, y así como fácil llega a la vida de las personas, también en muchos casos, fácil se puede ir y este es el caso de una cantante que triunfó a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000, sin embargo, ahora ha quedado en el olvido, por lo que ha quedado en el olvido e incluso tuvo problemas para tener un lugar donde vivir.

Se trata de la cantante de pop Hannah Spearritt, artista británica que se hizo famosa como miembro de la banda pop S Club 7, agrupación en la que destacó por su talento vocal y simpatía, esto en la década de 1990 y principios de 2000. Además de su carrera en la música, también incursionó en la actuación en televisión y cine, participando en diversas producciones británicas.

Hannah se convirtió en madre de familia. Foto: IG

¿Qué fue de la banda S Club 7?

S Club 7 fue una exitosa banda pop británica formada en 1998 como parte de un programa de televisión llamado "S Club 7 in Miami." El grupo estaba compuesto por siete miembros, incluyendo a Hannah Spearritt, y se convirtió en un fenómeno pop en el Reino Unido y en otros lugares. Los otros miembros eran Jo O'Meara, Bradley McIntosh, Jon Lee, Tina Barrett, Rachel Stevens y Paul Cattermole.

La banda lanzó una serie de álbumes exitosos que incluían éxitos como "Bring It All Back," "S Club Party," "Never Had a Dream Come True" y muchos otros. También protagonizaron su propia serie de televisión, que se transmitió con gran éxito. S Club 7 se caracterizaba por su música pop pegajosa y sus coreografías animadas, por lo que llegaron a vender más de 14 millones de discos.

Hannah Spearritt quedó en el olvido

A lo largo de su carrera, S Club 7 participó en giras y realizó conciertos en vivo. Sin embargo, en 2003, la banda anunció su separación después de varios años de éxito. Los miembros continuaron con sus carreras individuales, incluyendo actuaciones en televisión, cine y música en solitario, sin embargo, no tuvieron el mismo éxito que consiguieron al trsabajar dentro de la banda, este es precisamente el caso de Hannah Spearritt, quien a pesar de seguir en el gremio de los reflectores, enfrentó duros problemas economicos.

De acuerdo con lo informado por la propia Hannah durante una entrevista con el diario The Sun a inicios de año, confesó que ella y su familia, es decir su esposo y tres hijas, tuvieron que abandonar su casa de alquiler porque el dueño se las pidió, por lo que se quedaron sin tiempo para encontrar una mejor opción, pues en la mayoría les pedían mucho dinero por adelantado, por lo que durante la entrevista criticó la crisis de vivienda que hay en Londres.

También confesó que terminó viviendo durante un tiempo en la oficina de un amigo que les ayudó, para luego asar seis meses más viviendo en casas prestadas, pues enfrentaba una dura crisis económica de la que, ahora, a finales de año ya se está recuperando gracias a un papel como actriz que le ofrecieron en la nueva serie de televisión británica "Dancing On Ice".

