Maluma será papá, con un hermoso mensaje durante un concierto confirmó el embarazo de su novia Susana Gómez

La noche de este jueves 19 de octubre Maluma sorprendió a sus fans de Washington, en Estados Unidos cuando en pleno concierto compartió el emotivo videoclip de su canción "Procura", pues con éste reveló que se convertirá en padre por primera vez junto a su novia, Susana Gómez. Entre gritos de los presentes, las muestras de cariño no tardaron para el cantante colombiano que se mostró más feliz que nunca con la noticia.

Hace tan sólo unos días surgieron los primeros rumores que apuntaban al embarazo de la arquitecta colombiana, aunque no fue hasta la noche de este jueves cuando la voz de "Felices los 4" lo reveló con un video en plena presentación. En el clip se observan detalles de las primeras citas médicas, los ultrasonidos y la reacción de la familia tanto del reguetonero como de la de Susana Gómez.

Maluma revela que se convertirá en padre por primera vez. Foto: Captura de pantalla YT @@Maluma_Official

“Hoy es uno d esos momentos más especiales de mi vida y lo quiero transmitir en vivo por aquí en nuestro show de Washington. Ustedes han estado desde el principio y merecen saberlo también”, es el mensaje compartido por Maluma en sus historias de Instagram y con el que daba las primeras pistas de la gran noticia causando gran incertidumbre entre sus más de 60 millones de seguidores.

"Que emoción saber que el artista con quien crecí va a ser padre", "Es algo inexplicable, saber que hemos crecido con tu música, que estás aquí desde hace años y ahora llega esta nueva etapa a tu vida", "Siempre me va asombrar la versatilidad y creatividad que tiene Maluma", "Como nos haces llorar. Gracias por compartirlo, ¡te amamos!", "Nunca dejara de emocionarnos porque en todo lo que hace le pone magia" y "Llore de la emoción. Desde hace años he crecido con Maluma y me alegra", fueron algunos de los comentarios.

Maluma revela el sexo de su bebé

Al igual que otras celebridades -y por recomendación de los médicos- el intérprete de "Hawái" y su novia habrían esperado a que pasara el tercer trimestre para dar la noticia. Aunque el video de "Procura" revelaría que el embarazo se encuentra más avanzado, pues también compartieron imágenes de su lujosa fiesta por revelación de genero.

A la fiesta los invitados acudieron vestidos de blanco y por la noche se arrojó el polvo que parece ser de color rosa, por lo que podrían estar en la dulce espera de una niña. Hasta el momento no han dado más detalles, aunque esto intensifica los rumores de que le habría pedido matrimonio a Susana Gómez luego de una postal compartida en redes en la que se ve a la arquitecta luciendo una lujosa sortija.

Maluma comparte imágenes del embarazo de Susana Gómez. Foto: Captura de pantalla YT @@Maluma_Official

