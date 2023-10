Manuel Guerrero: ¿de qué murió el querido locutor?

La tarde de este miércoles 18 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de Manuel Guerrero Magaña a los 65 años de edad, reconocido locutor a quien el público recuerda gracias a su programa "El club de los Beatles”. Famosos y periodistas externaron sus condolencias a través de redes sociales, donde destacaron el talento y profesionalismo del también fanático de la banda británica.

A través de redes sociales Grupo Radio Centro confirmó la muerte del locutor y externó sus condolencias a la familia con un sentido mensaje en el que dan el último adiós: “Manuel durante muchos años fue un colaborador que se convirtió en parte de esta gran familia. Fue un ícono en el medio radiofónico que marcó una época con su voz y su experiencia, pero en especial fue un ‘Beatlemano’ de corazón”.

Muere el locutor Manuel Guerrero a los 65 años. Foto: X @ivannieblas

Aunque no revelaron la causa del fallecimiento, el también locutor Adolfo Fernández Zepeda, conocido como “La Voz Universal”, compartió que Magaña estaba hospitalizado y pidió oraciones al público: “Deseo pedirles un pensamiento u oración por nuestro querido Manuel Guerrero, que ahora mismo esta en el hospital un poco delicado. Sabemos que de ahí no pasara pero una oración no esta de más”.

¿Quién fue Manuel Guerrero?

Desde temprana edad Manuel Guerrero mostró ser un gran fanático del llamado “Cuarteto Liverpool” y con tan sólo 13 años ganó en “El Premio de los 64 mil pesos”, programa conducido por Pedro Ferriz en el que respondió una serie de preguntas sobre la agrupación. Años más tarde, en entrevista para la Academia Mexicana de la Radio aseguró que su intención no era obtener el premio, sino demostrar que era un gran seguidor: “Yo quise demostrar que el tema de los Beatles era importante y darles una satisfacción a mis papás”.

A los 13 años ganó un concurso al responder preguntas de los Beatles. Foto: X @betocronopio

Aunque estudió en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) su pasión por la banda británica lo llevó directo al mundo de la radio, fue Adolfo Fernández Zepeda quien se percató de su talento y conocimientos por lo que lo invitó a ser parte del programa.

La Universidad de Querétaro lo reconoció en 2016 por su labor en transmitir la historia, datos y música de los Beatles al público. “Este reconocimiento es poder cristalizar algo, hacer lo que a uno le gusta y que te paguen por ello, es simplemente maravilloso, no hay dicha mayor que estar haciendo lo que te gusta”, dijo en ese momento.

