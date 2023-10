BTS llega a México con su concierto "Yet to Come in BUSAN" a través de Amazon, ¿cuándo se estrena?

Hace un tiempo, BTS ofreció su último concierto en Corea como parte de sus actividades gubernamentales, pues la ciudad de Busan se postuló para ser sede de una reunión internacional. El grupo se reunió por última vez con siete integrantes y ahora las fans podrán revivir dicho momento.

Aunque el grupo está en hiatus, Jungkook de BTS aún se encuentra promocionando con su próximo álbum, pero se estima que antes de finalizar el 2023, los idols anunciarán sus fechas de enlistamiento para el resto de los integrantes. Además, han preparado algunos contenidos pregrabados para que sus fans no los extrañen.

A lo largo de su pausa temporal, se han lanzado algunos documentales de los integrantes, también han tenido apariciones en algunos programas y han estado activos en las redes sociales o la plataforma de Weverse. Sin embargo, en 2024 puede que el grupo esté completamente ausente, por ello, se anunció que llegará otra película más de BTS a una plataforma de streaming.

BTS volverá con su último concierto en Corea

Este martes se anuncio que BTS estrenará su película "Yet to Come in BUSAN", un largometraje que documenta su último concierto. Aunque la banda de chicos ya ha proyectado algunas de sus giras en la pantalla grande, esta vez el show será transmitido en Amazon Prime.

Las fans de todo el mundo podrán disfrutar la película del concierto a partir del 9 de noviembre y podrán revivir nuevamente los últimos momentos de BTS con siete integrantes. Las fans se emocionaron con la noticia, pues son expertas en romper récords de reproducciones.

Amazon Prime: BTS en Yet to Come

Otros contenidos de BTS han llegado a plataformas como Disney Plus, Netflix, HBO, entre otros. Para acceder a la plataforma, solo deberás pagar tu membresía prime, que cuesta solo 99 pesos mexicanos. Otros contenidos que puedes ver del grupo están en su canal de YouTube o en Weverse.

Algunos son parte de sus realities shows, transmisiones en vivo, documentales o programas donde han aparecido. V de BTS también tiene su propio dorama coreano que está disponible en Netflix. El concierto de Yet to Come ha sido uno de los más importantes al ser presentado en una de las principales ciudades de Corea, además de ser gratuito y reunir a miles de fans en el estadio y a las afueras del recinto.