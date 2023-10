Cynthia Rodríguez retoma sus redes y presume su figura tras dar a luz con ajustado conjunto retro

Aunque Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más queridas de la televisión que se ha ganado al público con su talento, simpatía y belleza, no ha evitado ser blanco de controversia luego de convertirse en madre por primera vez. Esta vez desató un fuerte debate luego de las postales con las que retomó sus redes sociales, pues en éstas se deja ver con un ajustado conjunto retro tipo deportivo en color azul con el que presumió su envidiable figura.

Tras su salida del matutino “Venga la Alegría” la conductora se mantiene cercana a sus fanáticos a través de sus redes sociales y aunque compartió detalles de su embarazo luego de dar a luz sus apariciones fueron intermitentes. Rodríguez dejó ver que se recuperaba y disfrutaba de su faceta como mamá, pero pronto la polémica se hizo presente en los comentarios donde algunos la criticaron por no mostrar el rostro de su bebé, además de algunas afirmaciones que hizo sobre la maternidad.

Cynthia Rodríguez retoma sus redes sociales con look estilo retro. Foto: IG @cynoficial

Esta vez se colocó en el ojo del huracán por las recientes fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, con las que deja ver que retomará sus cuentas luego de tener a su bebé, León. “Los extrañé”, es el mensaje con el que la también cantante acompañó sus postales en las que posa con un ajustado conjunto estilo retro en color azul celeste que tiene un diseño a cuadros en su estampado, lo complementaron tenis blancos y ondas ligeras en su cabello.

Lo que llamó la atención de sus seguidores en la rapidez con la que Cynthia Rodríguez recuperó su envidiable figura. Mientras algunos aplaudieron su disciplina y la llenaron de halagos -como su esposo Carlos Rivera-, otros dejaron críticas: “Cómo siempre el afán de la mujer de este milenio: romper récord para mostrarse regia super delgada y fresca como si nada hubiera pasado”, “Por qué no mejor le echamos porras en vez de criticar”, “¡No todas las mujeres tienen porqué sufrir la maternidad!”, “Que cuerpazo, no se nota que tuviste un bebé” y “Te favoreció la maternidad”.

Cynthia Rodríguez presume su figura tras dar a luz. Foto: IG @cynoficial

Cynthia Rodríguez responde a críticas

La exparticipante de “La Academia” ha recibido comentarios negativos por el hermetismo con el que mantiene los detalles de su relación y, ahora, lo relacionado con su bebé. Aunque otros más están relacionados con su maternidad y lo que ha revelado al respecto a través de sus historias en Instagram, ante ello Rodríguez no dudó en enviar un poderoso mensaje con el que pidió un alto a las críticas.

“Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá. No lo digo sólo por los mensajes que me escriben a mí en general, que si el parto, que si fue cesárea, que la lactancia, si está bien o está mal, si bajas de peso rápido o no, si te recuperas o no pronto. Siento que lo último que tenemos que hacer es comprarnos, de entrada, porque cada embarazo, cada bebé, cada posparto son completamente diferentes por las decisiones que tomamos en la vida, por las circunstancias, por el acompañamiento… por todo", dijo.

Añadió: “Lo último que tenemos que hacer es enviarnos energía negativa, al contrario, tenemos que armar comunidad entre nosotras, apoyarnos, mandarnos amor que es lo que más necesitamos en este momento (...) Eres mamá, eres poderosa y cada decisión que tomes en beneficio tuyo y de tu bebé, y de tu familia, va a ser la mejor decisión. Como lo estés viviendo es como tiene que ser y no te compares, nunca, no lo necesitas. Amate, quiérete, apapáchate”.

Cynthia Rodríguez responde a críticas sobre su maternidad. Foto: IG @cynoficial

SIGUE LEYENDO:

Carlos Rivera le manda un romántico mensaje a Cynthia Rodríguez, así le expresó todo su amor: "la admiro más que nunca"

Carlos Rivera habla por primera vez de su etapa como papá: "es difícil irme de casa"