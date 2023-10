BTS tendrá un nuevo álbum y confirman su regreso después del servicio militar

BTS se ha mantenido en inactividad desde el 2022, pues el grupo decidió tomarse una pausa temporal para enfocarse en sus actividades en solitario. Desde entonces, algunos de los integrantes debutaron como solistas y otros iniciaron con su servicio militar.

Desde que el grupo K-Pop entró en hiatus, sus fans han apoyado a cada uno de los miembros de BTS con sus proyectos en solitario, además dejaron varias sorpresas preparadas para sus fans como el lanzamiento de su autobiografía, documentales, algunos programas y campañas publicitarias con algunas marcas de moda.

Además, antes de que el grupo complete su enlistamiento al servicio militar, BigHit confirmó que BTS renovaron su contrato para garantizar su regreso hasta el 2025.

BTS regresará con un nuevo álbum tras finalizar su servicio

El contracto actual de BTS expirará durante su servicio militar, por lo que los integrantes decidieron renovar su contrato por adelantado, pues aseguran que se volverán a reunir en 2025 luego de salir del ejército, además se espera que realicen una nueva gira mundial.

Además, recientemente, el CEO de HYBE confirmó que BTS regresa con un nuevo álbum en 2025, Bang Si Hyuk reveló en una entrevista que el grupo tiene planes de lanzar nueva música para celebrar el décimo aniversario de la saga "The Most Beautiful Moment in Life".

Aunque el CEO de BigHit aclaró que el regreso de BTS no será de forma inmediata, el grupo retomará sus actividades tan pronto se reúnan como grupo, su último lanzamiento fue en 2022, por lo que habrán estado 3 años ausentes de los escenarios.