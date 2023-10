Yeri Mua comete garrafal equivocación y se pierde el eclipse: “Pensé que era en la noche"

Este sábado 14 de octubre se vivió uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año para el que cientos de personas en diferentes puntos de Latinoamérica y Estados Unidos se prepararon con artefactos especiales; sin embargo, no todos pudieron ser testigos del impactante momento y así ocurrió con Yeri Mua que se convirtió en blanco de críticas en redes sociales tras compartir que se equivocó en la hora del eclipse solar anual y esperaba verlo en la noche.

La exreina de belleza veracruzana ha sido motivo de controversia y burlas en más de una ocasión por sus explosivas declaraciones sobre su vida privada y otros creadores de contenido. En esta ocasión uno de sus videos en TikTok le ganó comentarios negativos debido a lo que dijo sobre el fenómeno astronómico que se vive cada cierto tiempo y que generó gran expectativa entre decenas de mexicanos que se prepararon para observarlo de manera segura desde días antes.

Yeri Mua desata críticas por intentar ver el eclipse solar anular en la noche. Foto: IG @yerimua

“Un eclipse anular significa que la Luna no alcanza a tapar completamente al Sol, y deja ver un anillo del disco solar. Es una cobertura del 90 por ciento solamente en el sureste de México, mientras en el resto de la República se vive como parcial y se observa en un 70 por ciento”, explicó para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Brenda Carolina Arias Martín, responsable de Difusión del Instituto de Astronomía (AI)s sobre el evento ocurrido el pasado sábado por el que el cielo se ensombreció durante cierto periodo de tiempo.

Yeri Mua desata críticas por equivocación sobre el eclipse

A través de su cuenta de TikTok, la creadora de contenido compartió un video en el que se deja ver con un minishort rosa y blusa a juego que, señaló, no era su "look para ver el eclipse". Fueron algunas personas que estaban en aquel momento en su casa quienes le hicieron saber que el momento en el que ocurrió el fenómeno astronómico había pasado y que hay no había podido ser testigo de éste.

Yeri Mua, blanco de comentarios negativos por equivocación sobre el eclipse. Foto: IG @yerimua

“Mana, no puede ser posible, ni siquiera me dio tiempo de hacer el get ready with me para ir a ver el eclipse solar y ya va a acabar. Yo ni siquiera sabía a qué hora era esa mad**, yo pensé que era en la noche”, dijo Yeri Mua mientras subía a la parte más alta de su casa para intentar ver el eclipse sin ningún tipo de protección como señalaron los expertos ante el riesgo que implica verlo directamente.

“Eclipse solar de noche, ¡¿qué?!”, “‘eclipse solar de mujer’…”, “A veces creo que es un personaje, me rehúso a pensar que realmente es así”, “No sé por qué me da tanta risa”, “Que graciosa, Yeri”, “En la noche, decía”, “Yo también me lo perdí”, “¡Ya no lo viste!” y “Yeri, eres única”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

