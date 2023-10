TXT estrena "The Name Chapter: FREEFALL" y muestran su lado más vulnerable ante MOA

TXT está de regreso con "The Name Chapter: FREEFALL", Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huningkai continúan con la saga "Name Chapter" y en este nuevo capítulo el grupo retrata la dura realidad a la que nos enfrentamos, mostrando su lado más vulnerable.

En conferencia de prensa con El Heraldo de México, los llamados "it boys" de la cuarta generación del K-Pop presentaron por primera vez el performance de "Chasing that feeling", canción promocional del álbum, además revelaron el challenge de baile que MOA podrá unirse en este comeback.

TXT experimentó un nuevo concepto para este comeback, donde representan la inconformidad de las nuevas generaciones que se enfrentan a una cruda realidad. El grupo nos reveló todos los detalles detrás del proceso creativo, así como el significado de "The Name Chapter: FREEFALL".

TXT muestra su lado más vulnerable y se enfrenta a la cruda realidad de "FREEFALL"

TXT promociona "Chasing That Feeling", un tema con vibras retro de los 80s que inspira un nuevo comienzo después de dejar atrás el dolor, la ansiedad y el vacío del pasado. El MV ya cuenta con más de siete millones de reproducciones y muestra como se aventuran al mundo real.

Cortesía BIGHIT MUSIC

En conferencia de prensa, TXT explicó que "el álbum está inspirado en la realidad de los sentimientos... el dolor cuando eres libre de sentir". El concepto gira en torno al mundo en el que vivimos, pues como jóvenes enfrentan desafíos que les generan ansiedad, pero logran encontrar lo hermoso de la vida. Una de sus canciones es Growin Pain, que refleja el crecimiento y sacar lo mejor de uno mismo:

Es algo por lo que todos atravesamos y se lo queremos mostrar MOA

Cortesía BIGHIT MUSIC

TXT aseguró que tratan de nunca decepcionar a sus fans y consideran que este álbum es uno de los más puros y honestos, pues consideran que "la realidad es muy difícil de tomar", además que es la historia de los propios idols que han experimentado. También explicaron que hay un respaldo especial detrás de sus canciones, pues trabajaron meticulosamente

La palabra clave es este álbum es realidad