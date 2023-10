Humberto Elizondo estrena romance con una mujer 31 años menor que él: “es el postre de mi vida”

Durante las últimas horas el nombre de Humberto Elizondo ha encabezado los titulares de distintos medios de comunicación debido a que se dio a conocer que el reconocido actor volvió a encontrar el amor a sus 76 años de edad, sin embargo, lo que más llamó la atención es que su novia es una mujer que es 31 años menor que él, por lo que se han generado todo tipo de opiniones al respecto.

Fue el propio Humberto Elizondo quien durante un encuentro con la prenda previó a la función número 100 de la puesta en escena llamada “Felices” donde el histrión presentó a su joven novia, una mujer llamada Katrina Zaragoza, quien tiene 45 años de edad, es decir, 31 años menos que el emblemático villano de las telenovelas mexicanas, quien detalló que conoció a su pareja hace poco más de un año a través de Facebook.

Durante la charla con los medios, Humberto Elizondo aseguró estar consciente de las críticas que su nueva relación pudiera generar, sin embargo, señaló que no le importa el “qué dirán” pues se encuentra más que feliz disfrutando de su romance con su novia que, hasta donde se sabe, es fisicoculturista y a quien calificó como “el postre de su vida”.

“El concepto de ser feliz es muy subliminal; yo, en lo particular, con esta mujer que está aquí a mi lado, que se llama Katrina Zaragoza, me saqué la lotería, fue el postre de mi vida y entonces yo puedo decir que soy un hombre feliz”, señaló Humberto Elizondo con una risa pícara en el rostro.

Ella es la nueva novia de Humberto Elizondo, Katrina Zaragoza. Foto: IG:

katrinazaragoza

“La vida en compañía es mejor”, asegura Humberto Elizondo

En otro momento de su encuentro con la prensa, señaló que es evidente que su edad es un obstáculo para tener una vida sexual plena, sin embargo, dejó ver que podría solucionar el problema en algunas ocasiones con “pastillas azules”, no obstante, más allá del tema íntimo, el actor refirió que está feliz debido a la compañía que su novia Katrina le puede brindar pues señaló que la vida en pareja siempre es mejor.

“Claro que es un obstáculo (su edad), yo cada mañana me levanto y digo y ahora qué hago, pero no creo en las inyecciones de juventud, esas más bien se llaman pastillas azules, pero yo creo en la felicidad, cuando alguien llega a tu vida y te hace sentir mejor y que te den ganas de levantarte en la mañana y vestirte bien, de rasurarte, porque cuando llegas a una edad como la mía, 76, dices ‘¿pa’qué me rasuro o me pongo ropa?’ pero cuanto llega Katrina, hay que vestirse bien. La vida en soledad no es igual, siempre la vida en compañía es mejor”, finalizó el hijo de la emblemática "Vitola", Fannie Kauffman.

Humberto Elizondo dijo sentirse motivado a vivir gracias a su nuevo romance. Foto: IG:

katrinazaragoza

Es importante señalar que Humberto Elizondo fue diagnosticado con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) hace unos años atrás, sin embargo, recientemente dijo no temerle a la muerte pues es lo único seguro que tienen los humanos, por lo que señaló que se enfocará en vivir a plenitud el tiempo que le reste de vida.

SIGUE LEYENDO:

“¡Te amo!”: Andrea Legarreta ya no oculta su mayor amor y lo grita en redes sociales

Ángela Aguilar habría conquistado a un jugador de la NFL, un romántico mensaje la delata