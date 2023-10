RM de BTS abre su corazón al hablar por fin de su novia

Los integrantes de BTS son muy discretos con su vida privada, pues aunque comparten algunos momentos con el ARMY, con lo que respecta a su vida sentimental suelen dejarla lejos de las cámaras. Sin embargo, esta vez el que sorprendió al hablar por fin de su novia fue Namjoom, mejor conocido como RM, quien se animó a decir algunas palabras al respecto y revelar si actualmente se encuentra en un romance con alguien.

Este martes 10 de octubre, el líder de Bangtan hizo un live en la plataforma de Weverse en donde aprovechó para actualizar a sus seguidores de lo que ha estado haciendo este tiempo y convivir un poco con el ARMY. Durante la transmisión dejó ver que tiene un nuevo look, pues además de cortarse el cabello se lo tiñó de rubio. En tanto, habló de diferentes temas, sin embargo, algún integrante del fandom decidió preguntarle sobre su vida sentimental.

El rapero revela que le gustaría tener una novia IG @rkive

¿Namjoom tiene novia actualmente?

En el chat de la plataforma, un fan se atrevió a preguntarle directamente "¿Cuándo presentar a tu novia?", y en vez de ignorar este cuestionamiento tan personal, el rapero de BTS decidió contestarla. Muy tranquilo y sin reservar dio a conocer que actualmente no tiene ninguna relación, aunque no dijo los motivos por los que está soltero, al parecer estaría interesado en encontrar a alguien especial, pues hasta le dijo al ARMY que le presentaran a una persona.

"Oh, realmente quiero hacerlo (tener una novia), pero no tengo ninguna en este momento, ¿puedes presentarme a alguien?", mencionó durante el directo Namjoom, provocando diferentes reacciones entre los miembros de su fandom, ya que mientras muchos se pusieron felices, otras se ofrecieron a conocerlo, pues hay que recordar que al igual que sus compañeros de la banda de k-pop es considerado una de las estrellas más atractivas dentro de la música.

Namjoom es uno de los integrantes más atractivos de BTS IG @rkive

¿Quiénes son las novias de Namjoom?

De acuerdo a lo que ha revelado el artista, ha tenido muy pocas relaciones sentimentales, sobre todo antes de empezar como integrante de BTS. No obstante, RM no ha tenido mucha suerte en el amor, debido a que tiene una apretada agenda que no le permite tener una novia. En tanto, en los próximos meses comenzará su servicio militar, por lo que es poco probable que proto se le vea con una mujer especial.

SIGUE LEYENDO:

RM de BTS y Ennik son vistos juntos por primera vez y enloquecen al ARMY con este VIDEO