Jini de NMIXX revela por primera vez por qué dejó el grupo tras solo un año de carrera

NMIXX es uno de los grupos de chicas que poco a poco va ganando popularidad, las integrantes debutaron en febrero del 2022 y sorprendieron a todos por su extraña mezcla de sonidos. Además, hace unos meses visitaron México por primera vez como parte del festival KAMP.

Las integrantes se abstuvieron de hablar de su ex compañera y han continuado con sus actividades sin mayores contratiempos. Sin embargo, los fans fueron sorprendidos con la repentina salida de Jini de NMIXX, pues no se revelaron los motivos detrás de su decisión.

Recientemente, la joven cantante realizó su debut como solista con su primer álbum, pero durante su presentación, fue cuestionada sobre los motivos que la orillaron a dejar NMIXX a menos de un año de su debut.

Jini revela por qué decidió dejar NMIXX en tan poco tiempo

Jini, ex integrante de NMIXX, presentó su primer álbum "An Iron Hand in a Velvet Glove", cuya canción promocional es Dancing with the devil. Durante su encuentro con los medios fue cuestionada sobre su repentina salida del grupo, por lo que decidió sincerarse con sus fans y responder el verdadero motivo para decir salirse.

Es un asunto personal

Fue la única pista que dio Jini sobre su salida de NMIXX, pues asegura que no podía entrar en detalles debido a la naturaleza del asunto, pero aseguró que hará su mejor esfuerzo para trabajar como solista. También agradeció el apoyo de los fans y su larga espera.

Algunos creen que hay circunstancias ocultas detrás de su salida de NMIXX, como algún desacuerdo dentro del grupo o que no era de su interés promocionar en conjunto, sino como solista, pero sigue siendo un gran misterio el motivo de su decisión, aunque algunos fans la siguen apoyando, pues con su disco logró vender 50 mil copias durante el primer día.