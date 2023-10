Querido actor del Cine de Oro que protagonizó películas con Pedro Infante reveló que el cantante nunca le habló

El Cine de Oro Mexicano es uno de los periodos más emblemáticos dentro del mundo del entretenimiento, ya que con él se retataron algunos de los momentos históricos más importantes de la sociedad y ni hablar de lo bien que se reflejaba la cultura con cada toma; sin embargo, esto no es lo único de lo que merece la pena hablar en pleno 2023, ya que el legado cinematográfico también incluye a actores y actrices, así como cantantes, de renombre que marcaron a generaciones.

Probablemente uno de los nombres más recordados dentro del Cine de Oro es el de Pedro Infante, quien protagonizó más de 60 películas y le dio una potente voz a temas como "En tu día", "Cien años" o "Fallaste corazón"; aunque hay mucho de qué hablar sobre su trayectoria personal, quienes tuvieron la dicha de trabajar con él también han contado sus verdades. Ya que además de ser un caballero de renombre y cariñoso en ciertas ocasiones, también supo mantener su distancia con algunos famosos, entre ellos un querido actor con el que compartió pantalla en más de una ocasión.

Pedro Infante es recordado como uno de los grandes dentro del mundo del entretenimiento mexicano. (Foto: Archivo)

Luis Aguilar "El Gallo Giro" confesó que Pedro Infante nunca le habló

Nos referimos al actor Luis Aguilar Manzo, quien también fue conocido como "El Gallo Giro", que además de triunfar en el cine con películas que hasta la actualidad siguen siendo las favoritas de chicos y grandes también triunfó en el mundo de la música al incursionar en los géneros de ranchero y mariachi. El famoso originario de Hermosillo, Sonora, tiene algunos de sus papeles más recordados junto al ídolo de Guamúchil en donde demostraron que eran cercanos gracias a su talento en la actuación, ya que en la vida real nunca se dirigieron la palabra.

Los actores tan queridos por el público participaron en "A.T.M A toda máquina" (1951), "¿Qué te ha dado esa mujer" (1951) y "Tal para cual" (1953), tan solo por mencionar algunos filmes, pero nunca tuvieron una relación tan cercana como se creería al verlos darle vida a estas historias. De hecho, el propio Aguilar dio una controversial declaración sobre Pedro Infante al destacar que nunca le habló, aunque siempre lo esperó en los comedores, ya que el actor prefería quedarse en su camerino.

En una entrevista que retomó el canal de YouTube Jesús Salcido, el fallecido "Gallo Giro" se sinceró como nunca y contó la razón por la que nunca creció una amistad entre ellos a pesar del talento que compartieron juntos. Con el pelo ya canoso y alejado de la plena juventud de la que presumió en la década de los 50's, el actor precisó que su compañero de trabajo prefería mantener las distancias.

Esta película es la más popular de los actores. (Foto: JustWatch)

"Los que vieron la película piensan que fuimos amigos íntimos de toda la vida porque fue tan humano el reflejo que dio la película para la gente, que la gente todavía me pregunta cómo era Pedro", contó antes de revelar su verdad.

Asimismo, Luis Aguilar explicó que tras haber compartido pantalla con él muchas personas querían que él les contara detalles poco conocidos de Pedro Infante; sin embargo, no puede hacerlo porque siempre se mantuvieron por caminos separados y esto ocurrió no porque el famoso le hiciera el feo, sino porque nunca se dio la oportunidad, ni siquiera en los foros donde se encontraron varias veces.

"La verdad es que esa intimidad la tuvimos solamente durante 'A toda máquina' y '¿Qué te ha dado esa mujer?'. Desgraciadamente yo iba al comedor y lo buscaba para comer con él, pero no comía en el comedor, él comía en su camerino. O sea, no llegamos a intimar tanto como lo que reflejamos en las películas. En las películas se refleja que yo no quiero que se case él porque pierdo al amigo; él no quiere que me case yo porque pierde al amigo. Era una amistad que se identificó con todo el pueblo mexicano", dijo.