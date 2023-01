FOTO: así lucía Paola Rojas cuando trabajaba como animadora en un parque de diversiones

Tras varios años como presentadora de "Al Aire", Paola Rojas se encuentra en el centro de los reflectores luego de que cerró uno de los ciclos más importantes en su carrera, esto debido a que tras varios rumores, la presentadora confirmó que se retiraría de este noticiero con el objetivo de comenzar una nueva vida, sin embargo, aseguró a sus fans que no iba a dejar de trabajar en la creación de contenido.

La talentosa conductora de televisión, que ha sido halagada por su compromiso en el mundo de la noticia y a la vez por su definida figura y belleza, por lo que se ha hecho de un destacado número de fans, quienes quedaron sorprendidos luego de que Rojas confirmó su salida de dicha programación matutina que encabezaba para la televisora de San Ángel, recibiendo miles de muestras de cariño por parte de sus seguidores al enterarse de su partida.

Paola Rojas en su juventud trabajó como animadora en un parque de diversiones. Foto: Especial

Así lucía Paola Rojas cuando trabajaba como animadora

Actualmente Rojas tiene 46 años y ha dedicado su vida profesional al periodismo, al cual se adentró desde muy joven, gremio en el cual logró posicionarse como una de las figuras más queridas en México actualmente, pues también participa en programas de televisión de corte social y del entretenimiento.

El nombre completo de la reconocida también conductora y comentarista es Paola Rojas Hinojosa y nació el 20 de noviembre de 1976 en la Ciudad de México, dese joven descubrió su talento con la voz y frente a las multitudes, es por eso que a corta edad trabajó como animadora en el parque de diversiones llamado Reino Aventura, mismo que actualmente lleva el nombre de Six Flags y se encuentra ubicado en Jardines del Ajusco, Tlalpan, en la capital mexicana. Fue durante una conversación para el programa "Netas Divinas que la famosa narró que ella llegó a trabajar de animadora en las botargas de dicho lugar recreativo y de juegos mecánicos.

"Yo me metía a las botargas y lo disfrutaba muchísimo. Trabajaba en un parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura (...) Me tocaba meterme a una botarga y saludar niñitos. Me volví entrenadora de delfines”, narró Paola a sus compañeras de programa Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún.

Paola Rojas contó que trabajó animando en botargas dentro del parque de atracciones. Foto: Especial

Se graduó como licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero como toda su vida destacó en los estudios, el interés por adquirir conocimientos nuevos la llevó a estudiar una maestría en filosofía en la Universidad Anáhuac. Más tarde comenzaría su carrera periodística en la radiodifusora Vox F.M., donde compartió los micrófonos con el periodista Ricardo Rocha en el noticiero Detrás de la noticia, sería a partir de este momento que Paola Rojas descubrió su mayor pasión, algo que ha sido visible cada mañana a través de la pantalla chica.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

¿Paola Rojas llega a "Hoy"? Galilea Montijo desata sospechas con misterioso deseo