Angélica Rivera rejuvenece, posa junta a sus hijas y se ve de la misma edad

Angélica Rivera lo volvió a hacer, publicó una fotografía en redes sociales junto a sus hijas Sofía y Fernanda Castro en la que sorprendió por su aspecto, pues se ve rejuvenecida, por lo que de nuevo se desatan rumores sobre si la exesposa de Enrique Peña Nieto se sometió a algún tratamiento estético para lucir más joven y radiante.

En la imagen, la actriz de telenovelas como "Destilando Amor" sorprende pues se ve de la edad de sus hijas, quienes tienen 26 y 24 años de edad, pues no se le ve ni una sola arruga en el rostro, se le ve piel de porcelana, radiante y una cabellera impecable dejando notar que atraviesa una de las mejores etapas de su vida, pues ya dice el dicho que la felicidad y el dinero no se pueden ocultar.

Angélica Rivera junto a sus hijas. Foto: Instagram sofia_96castro

Madre e hijas lucen idénticas

La foto fue compartida a través de la cuenta de Instagram de Sofía Castro (sofia_96castro) y en ella se ve a las hijas mayores de la actriz felices durante un evento social, acompañadas por su madre quien posa sonriente y feliz junto a Fernanda y Sofía, quienes vestían un vestido negro y una blusa café mientras que su madre portaba una camisa blanca.

En estas fechas han dejado ver que tienen una excelente relación familiar, incluso Rivera ha posado con su primer esposo y padre de sus hijas el productor "El Güero Castro" en postales navideñas donde dejan ver que sí se puede tener una buena relación de amistad y respeto entre ellos por el bien de sus hijas.

Los exesposos posan felices junto a sus hijas. Foto: Instagram

En esa fotografía también llamó la atención del aspecto de Angélica ya que se notaba más joven, sin embargo su hija Sofía salió en defensa de su madre y dijo que no son verdad esos rumores que indican es adicta a las cirugías estéticas, pues se ha dicho que en los últimos años tiene obsesión por lucir joven, según dijo en el programa Chisme No Like el presentador Jorge Carbajal.

Angélica Rivera se habría realizado cirugías en el rostro